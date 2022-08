asia cup 2022 full schedule all you need to know india pakistan matches

एशिया कप की शुरुआत 27 अगस्त से हो रही है। इस टूर्नमेंट का पहला मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 28 अगस्त को पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से करेगा। भारत इस टूर्नमेंट का डिफेंडिंग चैंपियन है। साल 2018 में यह टूर्नमेंट 50 ओवर के फॉर्मेट में खेला गया था। वहां भारत ने आखिरी गेंद पर बांग्लादेश को हराकर खिताब पर कब्जा किया था। इस साल का एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का इंतजार करोड़ों दर्शक करते हैं। बीते साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद यह दोनों टीमों के बीच पहला मैच होगा। भारत और पाकिस्तान और क्वॉलिफाइंग टूर्नमेंट विजेता टीम ग्रुप ए में रहेंगी। वहीं श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की टीमें ग्रुप बी में होंगी। सभी मैच भारतीय समयानुसार शाम साढ़े सात बजे से खेले जाएंगे। 10 मैच दुबई में होंगे और तीन मैच शारजाह में। क्वॉलिफाइंग राउंड में छह टीमें होंगी। यह 20 अगस्त से ओमान में शुरू होगा। ग्रुप ए में भारत और पाकिस्तान के साथ क्वॉलिफाइंग के लिए यूएई, कुवैत, सिंगापुर और हॉन्ग कॉन्ग के बीच मुकाबला होगा। मुख्य ड्रॉ में हर टीम अपने ग्रुप की दूसरी टीम के साथ एक बार खेलेगी और ग्रुप की टॉप 2 टीमें सुपर-4 में जाएंगी। सुपर-4 राउंडर तीन सितंबर से शुरू होगा। टीमें सुपर-4 में एक-दूसरे से फिर एक बार खेलेंगी। इसमें टॉप 2 टीमें फाइनल में जगह बनाएंगी। एशिया कप के इस एडिशन को मुख्य रूप से श्रीलंका में खेला जाना था लेकिन इसे यूएई शिफ्ट किया गया। इसकी वजह श्रीलंका की आर्थिक स्थिति रही। श्रीलंका क्रिकेट ही इसका आधिकारिक मेजबान रहेगा, हालांकि टूर्नमेंट यूएई में खेला जाएगा। तारीख मैच मैदान समय 27 अगस्त, शनिवार श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान दुबई इंटरनैशनल स्टेडियम शाम 7:30 बजे 28 अगस्त, रविवार भारत बनाम पाकिस्तान दुबई इंटरनैशनल स्टेडियम शाम 7:30 बजे 30 अगस्त, मंगलवार बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान शारजाह क्रिकेट स्टेडियम शाम 7:30 बजे 31 अगस्त, बुधवार भारत बनाम TBC दुबई इंटरनैशनल स्टेडियम शाम 7:30 बजे 1 सितंबर, गुरुवार श्रीलंका बनाम बांग्लादेश दुबई इंटरनैशनल स्टेडियम शाम 7:30 बजे 2 सितंबर, शुक्रवार पाकिस्तान बनाम TBC शारजाह क्रिकेट स्टेडियम शाम 7:30 बजे 3 सितंबर, शनिवार TBC vs TBC, TBC vs TBC, सुपर 4, मैच-1 शारजाह क्रिकेट स्टेडियम शाम 7:30 बजे 4 सितंबर, रविवार TBC vs TBC, TBC vs TBC, सुपर 4, मैच-2 दुबई इंटरनैशनल स्टेडियम शाम 7:30 बजे 6 सितंबर, मंगलवार TBC vs TBC, सुपर 4, मैच-3 दुबई इंटरनैशनल स्टेडियम शाम 7:30 बजे 7 सितंबर, बुधवार TBC vs TBC, सुपर 4, मैच- 4 दुबई इंटरनैशनल स्टेडियम शाम 7:30 बजे 8 सितंबर, गुरुवार TBC vs TBC, सुपर 4, मैच 5 दुबई इंटरनैशनल स्टेडियम शाम 7:30 बजे 9 सितंबर, शुक्रवार TBC vs TBC, सुपर 4, मैच 6 दुबई इंटरनैशनल स्टेडियम शाम 7:30 बजे 11 सितंबर, रविवार फाइनल, TBC vs TBC दुबई इंटरनैशनल स्टेडियम शाम 7:30 बजे