Australia Women vs India Women, Only Test: भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीमों के बीच Carrara Oval (Queensland) में जारी एकमात्र दिन-रात्रि क्रिकेट टेस्ट में पहले दिन का खेल बारिश के चलते रुका हुआ है. भारत ने 44.1 ओवरों के खेल तक एक विकेट पर 132 रन बना लिए हैं.

बारिश के विलंब के कारण एक दिन में सामान्य 90 की जगह 87 ओवर का ही खेल होगा. मैच गोल्ड कोस्ट के समय के अनुसार शाम सात बजकर 20 मिनट (भारतीय समयानुसार दोपहर दो बजकर 50 मिनट) पर शुरू हुआ.

चाय का विश्राम अब भारतीय समयानुसार चार बजकर 15 मिनट से चार बजकर 35 मिनट तक लिया जाएगा. अंतिम सत्र का खेल भारतीय समयानुसार चार बजकर 35 मिनट से शाम छह बजे तक होगा.

Rain has led to tea being called early in Carrara ?️

