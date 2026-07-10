गौतम गंभीर की कोचिंग और श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर सवाल, क्यों आई ऐसी नौबत ?

भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ टी-20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा. इससे पहले आयरलैंड के खिलाफ भी भारतीय टीम ने 0-2 से टी-20 सीरीज गंवाई थी. भारत के नए कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में टीम इंडिया को पहली जीत का इंतजार है. लगातार हार के बाद अब सवाल उठने लगे हैं और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) कड़े तेवर अपनाने के मूड में आ गया है. बीसीसीआई ने इंग्लैंड सीरीज के बाद प्रदर्शन की समीक्षा करने की बात कही है.

मैच के दौरान टीम के अजीबोगरीब फैसलों, बैटिंग ऑर्डर में लगातार बदलाव और खिलाड़ियों के चयन को लेकर भी सवाल हैं. टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के हीरो संजू सैमसन को इंग्लैंड दौरे पर प्लेइंग-11 से बाहर करना भी फैंस को रास नहीं आ रहा है. इसके अलावा श्रेयस अय्यर की कप्तानी पर भी सवाल है. बीसीसीआई के शीर्ष अधिकारी जल्द ही कोच गौतम गंभीर,कप्तान श्रेयस अय्यर और चयन समिति के अध्यक्ष के साथ एक समीक्षा बैठक करेंगे, इस बैठक में हार के मुख्य कारणों, टीम के खराब कॉम्बिनेशन और भविष्य के रोडमैप को लेकर तीखे सवाल पूछे जा सकते हैं.

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क्यों आई ऐसी नौबत ?

भारतीय टीम ने आईपीएल 2026 के बाद एक चौंकाने वाले फैसला लेते हुए टी-20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव की जगह श्रेयस अय्यर को नया कप्तान बनाने की घोषणा की. इसके पीछे सूर्य कुमार यादव की खराब फॉर्म वजह बताई गई. मगर नए कप्तान श्रेयस अय्यर के लिए यह समय बेहद मुश्किल भरा है, मैदान पर उनके रक्षात्मक कप्तानी फैसलों और दबाव की स्थिति में बिखर जाने की आदत ने टीम मैनेजमेंट को सोचने पर मजबूर कर दिया है.

इंग्लैंड दौरे पर दिखी अनुभव की कमी

भारतीय टीम के इंग्लैंड दौरे पर कई अनुभवी खिलाड़ियों की कमी भी खली. इंग्लैंड दौरे पर सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह जैसे अनुभवी प्लेयर्स टीम का हिस्सा नहीं थे. अनुभव की कमी का असर टीम पर दिखा और टीम दवाब में बिखरती नजर आई. टीम श्रेयस अय्यर की कप्तानी और गौतम गंभीर की कोचिंग के तहत बिल्कुल नए दौर से गुजर रही है, जिससे मैदान पर सही तालमेल नहीं दिख सका.

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पिचों और स्विंग परिस्थितियों से तालमेल न बैठना

इंग्लैंड और आयरलैंड की पिचों पर मिलने वाली अतिरिक्त स्विंग और सीम को भारतीय बल्लेबाज समझने में नाकाम रहे. शुरुआती विकेट जल्दी गिरने के कारण टीम कभी बड़े स्कोर तक नहीं पहुंच पाई. भारतीय बल्लेबाजों ने पिचों और परिस्थितियों के हिसाब से बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया, खासकर इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में पूरी टीम सिर्फ 76 रन के स्कोर पर ढेर हो गई. टीम में शामिल कई युवा खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विदेशी परिस्थितियों के दबाव और उम्मीदों का सामना नहीं कर सके, जिससे उनके प्रदर्शन में निरंतरता की कमी दिखी.

माना जा रहा है कि अगर आने वाले दौरों में टीम का प्रदर्शन नहीं सुधरा तो कप्तानी और कोचिंग स्टाफ को लेकर बोर्ड कुछ कड़े और बड़े फैसले ले सकता है.