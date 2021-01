HBD Chetan Sharma: वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेकर मचाई थी सनसनी, अब हैं टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता

Happy Birthday Chetan Sharma:भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मध्यम गति के तेज गेंदबाज और वर्तमान में टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता चेतन शर्मा (Chetan Sharma BCCI’s new Chairman of selectors) आज रविवार (3 जनवरी 2021) को 55 साल के हो गए. चेतन का जन्म 1966 में पंजाब के लुधियाना में हुआ था.

17 साल की उम्र में वनडे इंटरनेशनल में किया डेब्यू

वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 1983 में वनडे इंटरनेशनल करियर का आगाज करने वाले इस दाएं हाथ के पेसर ने 65 मैचों में कुल 67 विकेट चटकाए जिसमें 22 रन देकर 3 विकेट उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी रही. इस दौरान उनकी गेंदबाजी इकोनॉमी 4.94 रही. इस पूर्व क्रिकेटर के नाम वनडे में 456 रन दर्ज है जिसमें नाबाद 101 रन भी शामिल है. चेतन ने जब अपने वनडे इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी उस समय उनकी उम्र 17 साल थी.

पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट करियर का किया आगाज

साल 1984 में पाकिस्तान के खिलाफ लाहौर में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले चेतन ने 23 मैचों में 61 विकेट अपने नाम किए. एक टेस्ट मैच में उनकी बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन 188 रन देकर 10 विकेट है. इस पूर्व गेंदबाज ने दो बार 4 विकेट हॉल, चार बार 5 विकेट हॉल और एक बार 10 विकेट हॉल अपने नाम की. चेतन ने टेस्ट में एक अर्धशतक के साथ कुल 396 रन बटोरे.

हाल में भारतीय टीम के चीफ सेलेक्टर का पद संभालने वाले चेतन का कार्यकाल 2024 तक का है.

Who is Chetan Sharma? All you need to know about BCCI’s new chairman of selectors

फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 433 विकेट हैं चेतन के नाम

चेतन शर्मा ने 121 फर्स्ट क्लास मैचों में कुल 433 विकेट निकाले हैं जिसमें पारी में 72 रन देकर 7 विकेट बेस्ट प्रदर्शन रहा है. इस दौरान उन्होंने 24 बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया है जबकि एक बार 10 विकेट हॉल भी ले चुके हैं. चेतन ने इस दौरान बल्ले से 3714 रन भी बनाए जिसमें नाबाद 114 रन भी शामिल है.

(Chetan Sharma Profile)

लॉडर्स के ऑर्नर बोर्ड पर है चेतन का नाम

टीम इंडिया का चीफ सेलेक्टर बनने से पहले कमेंटेटर की भूमिका निभाने वाले चेतन का नाम क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉडर्स के ऑर्नर बोर्ड पर दर्ज है. यह उपलब्धि चेतन ने 1986 में हासिल की थी जब उन्होंने मेजबान टीम के खिलाफ 5 विकेट हॉल अपने नाम किए थे.

Chetan Sharma first bowler to take a hat-trick in a World Cup

वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज हैं चेतन

चेतन शर्मा वनडे वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज हैं. साथ ही, ऐसा कारनामा करने वाले भारत के लिए किसी भी फॉरमेट के लिए पहले गेंदबाज हैं. चेतन ने इस कारनामें को अंजाम 1987 वनडे वर्ल्ड कप में नागपुर में खेले गए मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ दिया था. इसमें खास बात यह थी कि उन्होंने तीनों विकेट बोल्ड आउट करके लिया था.

Former pacer Chetan Sharma replaces Sunil Joshi as new chief selector of Indian men’s cricket team

फर्स्ट क्लास से ज्यादातर मैच हरियाणा के लिए खेले

चेतन शर्मा ने अपने प्रथम श्रेणी के ज्यादातर मैच हरियाणा के लिए खेले हैं. बाद में वह बंगाल चले गए और 1996 में आखिरी मैच बंगाल के लिए ही खेला.

Chetan Sharma Birthday Special

…जब बने ‘विलेन’

1986 में ऑस्ट्रेल-एशिया कप के फाइनल में जब पाकिस्तान को आखिरी गेंद पर जीत के लिए 4 रन की दरकार थी तब पाकिस्तानी दिग्गज जावेद मियांदाद (Javed Miandad) ने चेतन शर्मा की आखिरी फुलटॉस गेंद पर छक्का जड़कर पाकिस्तान को जीत दिला दिला दी. इसके बाद उनकी जमकर आलोचना हुई थी. क्रिकेट से संन्यास के बाद चेतन कमेंटेटर बन गए.

राजनीति में भी किस्मत आजमाया

चेतन शर्मा साल 2009 में फरीदाबाद सीट से लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी (Bahujan Samaj Party) की ओर से उतरे थे लेकिन वहां उन्हें सफलता नहीं मिली.