रिकॉर्डो से भरी है पेसर ट्रेंट बोल्ट की झोली, 2015 WC में बरपाया था कहर

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लेफ्ट आर्म तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट (Happy Birthday Trent Boult) आज यानी बुधवार (22 जुलाई) को अपना 31वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. पिछले कुछ वर्षों से कीवी टीम की तेज गेंदबाजी अटैक की अगुआई कर रहे इस तेज गेंदबाज के पास गेंद को दोनों ओर से स्विंग कराने की क्षमता है. वर्तमान में बोल्ट क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं.

आइए डालते हैं ट्रेंट बोल्ट की शानदार उपलब्धियों पर एक नजर:

ट्रेंट बोल्ट का इंटरनेशनल करियर

अपनी बेहतरीन गेंदबाजी से बल्लेबाजों के दिलों में खौफ पैदा करने वाले ट्रेंट बोल्ट ने साल 2011 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होबार्ट में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने डेब्यू टेस्ट मैच में कुल 4 विकेट के लेकर ये बता दिया था कि आने वाला समय उनका है. बोल्ट ने 184 इंटरनेशनल मैचों में 26.35 की औसत से कुल 470 विकेट चटकाए हैं जिसमें 67 टेस्ट मैचों के 267, 90 वनडे के 164 और 27 टी20 मैचों के 39 विकेट शामिल हैं.

ट्रेंट बोल्‍ट: सही व्‍यक्ति से बात करके ही IPL खेलने आने को लेकर फैसला लूंगा

2015 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट झटकने वाले गेंदबाज थे बोल्ट

ट्रेंट बोल्ट साल 2015 के वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट झटकने वाले गेंदबाजों में ज्वाइंट रूप से पहले नंबर पर थे. उन्होंने 9 मैचों में 16.86 की औसत से कुल 22 विकेट अपने नाम किए थे.

वनडे में बोल्ट के कारनामे

Second-fastest to 250 Test wickets: ट्रेंट बोल्ट ने वनडे इंटरनेशनल मैचों में पिछले साल जून 2019 में 150 विकेट पूरे किए थे. उन्होंने ये उपलब्धि 81 वनडे में हासिल की थी. उस समय ये किसी गेंदबाज का दूसरा सबसे तेज 150 विकेट था.

टेस्ट में सबसे तेज 250 विकेट हासिल करने वाले दूसरे नंबर हैं बोल्ट

टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम मैचों में 250 विकेट हासिल करने वाले दूसरे गेंदबाज हैं बोल्ट. 2019 वर्ल्ड कप के बाद बोल्ट टेस्ट में 250 विकेट का आंकड़ा हासिल करने वाले न्यूजीलैंड के तीसरे गेंदबाज बने. उन्होंने ये उपलब्धि 63 टेस्ट मैचों में हासिल की थी. सबसे तेज इस आंकड़े को छूने वाले बोल्ट न्यूजीलैंड के दूसरे गेंदबाज हैं. इससे पहले सर रिचर्ड हेडली ने (53) ने ये कारनामा किया था.

ब्रेथवेट का ‘डाइविंग कैच’ लपकने से खुश हैं पेसर ट्रेंट बोल्‍ट

वर्ल्ड कप में हैट्रिक

Only bowler from New Zealand to take a World cup hat-trick: ट्रेंट बोल्ट वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले न्यूजीलैंड के इकलौते गेंदबाज हैं. 2019 के वर्ल्ड कप में बोल्ट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस्मान ख्वाजा, मिचेल स्टार्क और जेसन बेहरेडॉर्फ को लगातार तीन गेंदों पर आउट कर अपनी हैट्रिक पूरी की थी. वर्ल्ड कप के इतिहास में हैट्रिक लेने वाले तेज गेंदबाजों की लिस्ट में 11वें पेसर हैं बोल्ट. बोल्ट की वनडे में ये दूसरी हैट्रिक थी. इससे पहले उन्होंने साल 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ ये उपलब्धि हासिल की थी.

आईपीएल 2020 में मुंबई इंडियंस की ओर से खेलेंगे

Indian Premier League 2020: ट्रेंट बोल्ट को मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians)ने IPL 2020 की नीलामी से पहले दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) से ट्रेड के जरिए अपनी टीम में 3.2 करोड़ में शामिल किया था. इससे पहले ट्रेंट बोल्ट आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH),कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders)और दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी खेल चुके हैं. ट्रेंट बोल्ट ने आईपीएल के 33 मुकाबलों में 29.47 की औसत से कुल 38 विकेट चटकाए हैं. साल 2018 आईपीएल में बोल्ट ने कुल 18 विकेट झटके थे.