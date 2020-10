मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती के 'पंच' से बने कई रिकॉर्ड्स, कुंबले और नारायण के क्लब में बनाई ज

Varun Chakravarthy becomes only player to claim a 5-wicket haul in the IPL 2020: कोलकाता नाइटराइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) को 59 रन से हराकर अपनी प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार रखा है.

केकेआर के इस जीत में जिस खिलाड़ी ने अहम भूमिका निभाई वह थे मिस्ट्री स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती (Varun Chakaravrthy). वरुण ने बेहतरीन प्रदर्शन कर अपने चार ओवर के कोटे में 20 रन देकर दिल्ली के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई जिसमें दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer), रिषभ पंत (Rishabh Pant), शिमरोन हेटमेयर और मार्कस स्टोइनिस (Marcus Stoinis) जैसे धाकड़ बल्लेबाजों के विकेट शामिल थे.

वरुण की घातक गेंदबाजी का नतीजा रहा कि केकेआर की ओर से रखे गए 195 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली 9 विकेट पर 135 रन ही बना सकी. 29 साल के वरुण ने इस दौरान कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए.

सुनील नारायण के बाद दूसरे गेंदबाज बने

वरुण आईपीएल में पांच विकेट लेने वाले कोलकाता नाइटराइडर्स के दूसरे गेंदबाज बन गए हैं. इससे पहले सुनील नारायण (Sunil Narine) ने 2012 में किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) के खिलाफ 19 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे. तमिलनाडु की ओर से सिर्फ एक फर्स्ट क्लास मैच खेलने वाले वरुण मौजूदा आईपीएल में 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज भी बन गए हैं.

अनिल कुंबले के क्लब में शामिल हुए वरुण चक्रवर्ती

कभी दिनेश कार्तिक (Dinesh Karthik) से विकेटकीपिंग के गुर सीखने वाले वरुण आईपीएल में भारत के बाहर 5 विकेट लेने वाले इंडिया के दूसरे गेंदबाज हैं. इससे पहले दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले (Anil Kumble) ने 2009 में साउथ अफ्रीका में आयोजित आईपीएल में आरसीबी की ओर से खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 5 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे.

दिल्ली के खिलाफ बात करें तो वरुण इस टीम के खिलाफ पांच विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज हैं. इससे पहले मुंबई के अनुभवी पेसर लसिथ मिलंगा ने 2011 में दिल्ली के खिलाफ 13 रन देकर 5 विकेट चटकाए थे. तब दिल्ली कैपिटल्स का नाम दिल्ली डेयरडेविल्स था.

दूसरे अनकैप्ड गेंदबाज बने

वरुण चक्रवर्ती आईपीएल में 5 विकेट लेने वाले दूसरे अनकैप्ड गेंदबाज हैं. इससे पहले अंकित राजपूत (Ankit Rajpoot) ने 2018 में किंग्स इलेवन पंजाब की ओर से खेलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 14 रन देकर 5 विकेट लिए थे. आईपीएल में 5 विकेट हॉल अपने नाम करने वाले वरुण चौथे लेग स्पिनर हैं. इससे पहले अमित मिश्रा (Amit Mishra), अनिल कुंबले और एडम जांपा ये कारानामा कर चुके हैं.