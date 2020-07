England vs West Indies : जेसन होल्डर ने ब्रायन लारा को पछाड़ हासिल की ये उपलब्धि

Jason Holder becomes 3rd most successful test captain for West Indies: कोविड-19 महामारी के बीच वेस्टइंडीज (England vs West Indies) ने साउथैम्प्टन के एजिस बाउल में खेले गए पहले टेस्ट मैच में मेजबान इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। विंडीज कोरोनावायरस के दौरान जीत दर्ज करने वाली पहली टेस्ट टीम बन गई है। इसके साथ ही विंडीज के कप्तान जेसन होल्डर (Jason Holder) ने अपने नाम एक खास उपलब्धि भी दर्ज कर ली है। होल्डर विंडीज की ओर से सर्वाधिक टेस्ट मैच जीतने वाले कप्तानों की लिस्ट में ज्वाइंट रूप से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं।

दिग्गज ब्रायन लारा को पीछे छोड़ा

होल्डर ने इस टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किए। उन्होंने पहली पारी में इंग्लैंड के 6 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। इस अनुभवी ऑलराउंडर ने इस दौरान ब्रायन लारा (Brian Lara) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। लारा की कप्तानी में विंडीज ने 47 मैच खेले थे जिसमें उसे 10 टेस्ट में जीत मिली थी। वहीं होल्डर ने अब तक 33 टेस्ट में कैरेबियाई टीम की अगुआई की है जिसमें से उसे 11 मैचों में जीत मिली है।

इस लिस्ट में दिग्गज क्लाइव लॉयड नंबर वन पर हैं। लॉयड की अगुआई में विंडीज ने 74 टेस्ट मैच खेले जिसमें से उसे 36 मैचों में जीत मिली। पूर्व कप्तान विव रिचर्डस ने अपनी कप्तानी में 50 में से 27 टेस्ट मैचों में विंडीज को जीत दिलाई है। तीसरे नंबर पर रिची रिचर्डसन हैं जिनकी कप्तानी में विंडीज ने 24 टेस्ट में से 11 में जीत दर्ज की है।

200 रन का मिला था लक्ष्य

इंग्लैंड की ओर से रखे गए 200 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए विंडीज ने 6 विकेट के नुकसान पर जीत दर्ज कर ली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी विंडीज के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही। कुल स्कोर में अभी 7 रन ही जुड़े थे कि उसने ओपनर ब्रेथवेट का विकेट गंवा दिया। इसी स्कोर पर उसने दूसरे ओपनर समर ब्रूक्स का विकेट भी गंवा दिया। शाई होप भी कुछ खास कमाल नहीं कर सके और 27 के कुल स्कोर पर वह भी पवेलियन लौट गए। इसके बाद जर्मेन ब्लैकवुड और रोस्टन चेज ने 73 रन की साझेदारी कर विंडीज की जीत की नींव रखी।

जर्मेन ब्लैकवुड ने खेली 95 रन पारी

ब्लैकवुड ने डोरिच के साथ मिलकर 5वें विकेट के लिए 68 र न जोड़े। जब विंडीज को 11 रन जीत के लिए चाहिए थे तब ब्लैकवुड को स्टोक्स ने पवेलियन की राह दिखा दी। ब्लैकवुड ने 95 रन की शानदार पारी खेली।