प्लेयर ऑफ द मैच चुने जाने पर राहुल हैरान, लोगों ने तलाशा- गावस्कर कनेक्शन!

भारतीय टीम के उपकप्तान केएल राहुल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 इंटरनैशनल सीरीज के दूसरे मैच में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. मैच में हाफ सेंचुरी लगाने वाले राहुल इससे काफी हैरान नजर आए. रविवार को गुवाहाटी में खेले गए मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका को 16 रन से हराया. राहुल ने कहा कि उन्हें लगता है कि सूर्यकुमार यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना जाना चाहिए था. यादव ने मैच में 22 गेंद पर 61 रन की पारी खेली. राहुल ने कहा मिडल ओवर्स में खेली गई यह पारी काफी अहम थी. और इसने भारत को 16 रन से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस मुकाबले में तीन विकेट पर 237 रन का बड़ा स्कोर बनाया. पहले मैच में संयम भरी हाफ सेंचुरी बनाने वाले केएल राहुल ने इस मैच में 27 गेंद पर 58 रन बनाए. अपनी पारी में उन्होंने चार चौके और पांच छक्के जड़े.

राहुल ने साउथ अफ्रीकी तेज गेंदबाजी आक्रमण के सामने खुलकर बल्लेबाजी की. उन्होंने अपनी स्ट्राइक रेट पर उठते रहे सवालों को भी खामोश कर दिया. राहुल ने 203 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए. वह बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज की गेंद पर LBW हुए. रनों की बौछार के बीच केशव महाराज ने अच्छी गेंदबाजी की.

रोहित और राहुल के बीच 98 रन की साझेदारी के बाद सूर्यकुमार यादव ने रनगति को बढ़ाने का काम किया. उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की. यादव ने अपनी पारी में पांच चौके और पांच छक्के लगाए. विराट कोहली और यादव के बीच शतकीय साझेदारी हुई.

KL Rahul said, “I’m surprised that I won Man Of The Match Award. Suryakumar Yadav deserves this, he had much bigger impact”. — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 2, 2022

मैच के बाद यादव ने कहा, ‘प्लेयर ऑफ द मैच मिलने पर मैं हैरान हूं, यह सूर्य को मिलना चाहिए था. उन्होंने मैच का रुख बदल दिया.’ इस पर हर्षा भोगले ने कहा- ‘मैं बताता हूं कि आपको प्लेयर ऑफ द मैच क्यों चुना गया, हमारी कॉमेट्री टीम में एक सीनियर ओपनिंग बल्लेबाज हैं जिनका मानना है कि पारी की शुरुआत करना ज्यादा मुश्किल काम है.’

Due to Sunil Gavaskar, it went to KL Rahul. — Johns. (@CricCrazyJohns) October 3, 2022

राहुल ने इस पर कहा, ‘मैंने मिडल-ऑर्डर में भी बल्लेबाजी की है और मुझे इस बात का अहसास है कि यह भी बहुत मुश्किल है. डीके (दिनेश कार्तिक) को हमेशा बहुत कम गेंद खेलने को मिलती हैं और वह कमाल कर देते हैं. तो सूर्या और विराट का खेल भी कमाल था.’

KL Rahul was having a day without being trolled, so commentators gave him Man of the Match to ruin it. — Silly Point (@FarziCricketer) October 2, 2022

सोशल मीडिया पर प्लेयर ऑफ द मैच के इस पुरस्कार को सुनील गावस्कर से जोड़कर देखा जा रहा है. हर्षा भोगले ने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया लेकिन कॉमेंट्री टीम में गावस्कर का होना ही इसे हवा दे रहा है.