Women’s ODI Player Rankings: Mithali Raj को बड़ा झटका, महिला वनडे रैंकिंग में Smriti Mandhana – Yastika Bhatia को फायदा

भारत की स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) और यास्तिका भाटिया (Yastika Bhatia) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) की महिला वनडे में खिलाड़ियों की नवीनतम विश्व रैंकिंग में क्रमश: 10वें और 39वें स्थान पर पहुंच गईं, लेकिन कप्तान मिताली राज (Mithali Raj) आठवें स्थान पर खिसक गईं हैं.

न्यूजीलैंड में चल रहे आईसीसी महिला विश्व कप में भारत के पिछले तीन मैचों में 35, 10 और 30 रन की पारियां खेलने वाली स्टार सलामी बल्लेबाज मंधाना एक स्थान ऊपर चढ़कर 663 की रेटिंग के साथ शीर्ष 10 में पहुंच गईं.

भाटिया ने इस बीच प्रभावशाली प्रदर्शन किया जिससे वह मंगलवार को जारी रैंकिंग में आठ पायदान ऊपर 39वें स्थान पर पहुंच गई हैं. बाएं हाथ की इस बल्लेबाज ने भारत के पिछले दो मैचों में आस्ट्रेलिया और बांग्लादेश के खिलाफ अर्धशतक बनाए थे.

पिछले दो सप्ताह में पांच स्थान खिसकने वाली मिताली एक और स्थान नीचे लुढ़क गयी है और अब न्यूजीलैंड की एमी सैटरथवेट के साथ संयुक्त आठवें स्थान पर हैं.

भारतीय कप्तान ने आस्ट्रेलिया के खिलाफ 68 रन बनाकर फॉर्म में वापसी के संकेत दिये लेकिन मंगलवार को बांग्लादेश पर भारत की 110 रन की जीत के दौरान वह खाता भी नहीं खोल सकी.

ऑस्ट्रेलिया की एलिसा हीली (730 अंक) अब भी एकदिवसीय बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर हैं, लेकिन उन्हें अपनी साथी खिलाड़ियों से ही चुनौती मिल रही है. बेथ मूनी 725 रेटिंग अंक के साथ दो पायदान ऊपर दूसरे स्थान पर पहुंच गयी है. उनके अलावा मेग लैनिंग (715) और राचेल हेन्स (712) भी क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर पहुंच गईं हैं. दक्षिण अफ्रीका की लौरा वोलवार्ट दो पायदान आगे तीसरे नंबर पर काबिज हो गईं हैं.

