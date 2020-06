On this day in 2008: जब आखिरी गेंद पर राजस्थान रॉयल्स ने जीता था IPL खिताब

राजस्थान टीम में शामिल पाकिस्तानी गेंदबाज सोहेल तनवीर को टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट झटकने के कारण पर्पल कैप से नवाजा गया

