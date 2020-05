...जब क्रिकेट के जन्‍मदाता इंग्‍लैंड ने पहली बार जीता था ICC टूर्नामेंट, टी20 विश्‍व कप पर किया था कब्‍जा

On This Day, In 2010: इयोन मोर्गन की कप्‍तानी में इंग्‍लैंड ने बीते साल विश्‍व कप पर कब्‍जा किया। यह पहला मौका था जब क्रिकेट के जन्‍मदाता देश 50 ओवरों के विश्‍व कप को अपने नाम करने में सफल रहा। आईसीसी टूर्नामेंट को जीतने में हमेशा ही बदनसीब माने जाने वाली इंग्लिश टीम का यह सूखा आज से 10 साल पहले ही खत्‍म हो गया था। जी हां, आज ही के दिन इंग्‍लैंड की टीम ने फाइनल में ऑस्‍ट्रेलिया को हराकर पहली बार टी20 विश्‍व कप पर कब्‍जा किया था।

कॉलिंगवुड ने खत्‍म किया जीत का सूखा

वेस्‍टइंडीज में खेले गए इस टी20 विश्‍व कप के दौरान पॉल कॉलिंगवुड की कप्‍तानी वाली इंग्‍लैंड की टीम मैदान पर थी। 19वीं शताब्‍दी में क्रिकेट की शुरुआत इंग्‍लैंड में ही हुई थी। पहला अंतररराष्‍ट्रीय मैच भी इंग्‍लैंड और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच खेला गया, लेकिन क्रिकेट खेलने का इतना लंबा इतिहास होने के बावजूद इंग्‍लैंड के माथे पर हमेशा ही आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीतने का कलंक बना रहा।

तीन ओवर पहले ही जीत लिया फाइनल

पॉल कॉलिंगवुड की टीम ने फाइनल में ऑस्‍ट्रेलिया पर सात विकेट से हराकर बड़ी जीत दर्ज की। इंग्‍लैंड ने इस मैच में कंगारुओं को तीन ओवर बाकी रहते हुए ही परास्‍त कर दिया। पूरे टूर्नामेंट के दौरान अजेय रही कंगारू टीम को केवल फाइनल में इंग्‍लैंड के हाथों हार झेलनी पड़ी।

ऑस्‍ट्रेलिया ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 147/6 रन बनाए। शेन वॉटसन और डेविड वार्नर के सस्‍ते में आउट होने के बाद मध्यक्रम में डेविड हसी 59(54) और केमरीन वाइट 30(19) के प्रदर्शन के कारण सम्‍मानजनक स्‍कोर तक पहुंच सकी। इंग्लिश बल्‍लेबाज क्रेग कीस्वेटर ने 49 गेंद पर 63 रन ठोककर टीम की जीत को आसान बना दिया। इसके अलावा केविन पीटरसन ने भी 31 गेंदों पर 47 रन की पारी खेली।

आसान नहीं था इंग्‍लैंड का फाइनल तक का सफर

इंग्‍लैंड के लिए फाइनल तक का सफर इतना आसान नहीं रहा। ग्रुप स्‍तर के पहले ही मैच में उसे वेस्‍टइंडीज से आठ विकेट से हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद आरयलैंड जैसी हल्‍की टीम के खिलाफ उसका दूसरा मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। अब उसे सेमीफाइनल में प्रवेश करने के लिए अपने बाकी बचे तीनों ही मैच जीतने की दरकार थी। उसने पाकिस्‍तान, साउथ अफ्रीका और न्‍यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। श्रीलंका को सेमीफाइनल में सात विकेट से हराकर इंग्‍लैंड को फाइनल में जगह मिली थी। वहीं ऑस्‍ट्रेलिया की टीम ने फाइनल तक अपना एक भी मैच नहीं हारा था।