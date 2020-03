कोरोना वायरस की वजह से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगे ब्रेक के बीच फैंस पुराने मैच देखकर खुद को अपने पसंदीदा खेल से जोड़े रखने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। यादें ताजा करने के इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे नौ साल पहले आज ही के दिन भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए 2011 विश्व कप 2011 सेमीफाइनल मैच की।

30 मार्च 2011 को मोहाली के पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम में खेले गए मैच में पाकिस्तान को 29 रन के अंतर से हारकर भारत ने ना केवल विश्व कप में पाकिस्तान को लगातार पांचवीं बार मात दी थी, बल्कि फाइनल में जगह भी पक्की की थी। और आगे जाकर श्रीलंका को हरा 28 साल बाद दूसरा वनडे विश्व कप जीता।

सेमीफाइनल मैच में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। इस मैच के हीरो थे क्रिकेट के भगवान और भारत के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर। मैन ऑफ द मैच रहे तेंदुलकर ने 115 गेंदो पर 11 चौकों की मदद से 85 रनों की पारी खेली। तेंदुलकर की इस पारी की मदद से भारत ने पाकिस्तान के सामने 261 रनों का मजबूत लक्ष्य रखा।

जब आउट हो गए थे सचिन….

इस मैच का सबसे यादगार पल है सचिन तेंदुलकर का विकेट। जी हां, सचिन सेमीफाइनल मैच के दौरान 11वें ओवर में सईद अजमल की चौथी गेंद पर विकेट के सामने बीट हुए और अंपायर इयान गाउल्ड ने सचिन को आउट दिया। अपने साथी बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग से बात करने के बाद सचिन ने डीआरएस लेने का फैसला किया। बॉल ट्रैकिंग रीप्ले में साफ दिखा कि गेंद विकेट को मिस कर रही है। जिसके बाद सचिन ने पारी जारी रखी।

#OnThisDay in 2011, most important DRS in the history of cricket was taken by Sachin.#IndvPak

pic.twitter.com/fFvghtkRq6

— Right Arm Over (@RightArmOver_) March 30, 2020