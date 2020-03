24 मार्च 2011, एक ऐसा दिन जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली टीम ने वो कारनामा कर दिखाया था जिसे पिछले 24 सालों में कोई और भारतीय टीम नहीं कर पाई थी। लेकिन इस जीत के नायक धोनी नहीं थे, इस जीत की तस्वीर को अपने बल्ले से रंगने वाले कलाकार थे युवराज सिंह। टीम इंडिया की विश्व कप 2011 खिताबी जीत के नायक रहे युवराज ने फाइनल मैच से पहले एक ऐसी पारी खेली थी, जिसने भारतीय टीम के 24 साल के इतिहास को बदल दिया।

आज के ही दिन ठीक 9 साल पहले अहमदाबाद के मोंटेरा स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल मैच में जब भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करने उतरी तो 90 के दशक के हर भारतीय फैन के जेहन में 2003 विश्व कप फाइनल मैच की कड़वी यादें आने लगी। और जब पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग ने धमाकेदार शतक जड़ा तो भारतीय फैंस को एक बार अपना विश्व कप जीतने का सपना टूटता दिखने लगा।

2003 विश्व कप फाइनल मैच में 140 रन की नाबाद पारी खेलने वाले पॉन्टिंग ने बतौर कप्तान इस मैच में 118 गेंदो पर 104 रन जड़े। जिसकी मदद से ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेट पर 260 रन का स्कोर खड़ा किया।

आज के दिन खेला गया था भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे रोमांचक टी20

सचिन तेंदुलकर और वीरेंदर सहवाग वाले भारतीय क्रम के लिए ये स्कोर खास मुश्किल नहीं था लेकिन शेन वॉटसन और शॉन टेट ने इस भारतीय सलामी जोड़ी को 20 ओवर के अंदर पवेलियन वापस भेजकर भारतीय खेमे की परेशानियां बढ़ा दीं।

57* runs

65 balls

8 fours#OnThisDay in 2011, a ferocious Yuvraj Singh took India to a five-wicket win against Australia in the @cricketworldcup quarter-final!

This was their first #CWC win over Australia in 24 years pic.twitter.com/7Qejhqr5fM

— ICC (@ICC) March 24, 2020