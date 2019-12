Review 2019: गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे 'रनमशीन' कोहली, कई बड़े रिकॉर्ड किए अपने नाम

Virat Kohli’s Records in 2019: भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली बतौर कप्तान और बतौर बल्लेबाज इस साल बेहद सफल रहे। ‘रन मशीन’ कोहली इस वर्ष इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने कुल 2,455 रन बनाए जिसमें 7 शतक शामिल थे।

‘हिटमैन’ रोहित के लिए बेमिसाल रहा ये साल, ऐसे की रिकॉर्ड की बरसात

इस वर्ष कोहली वनडे इंटरनेशनल मैचों में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर रहे। टीम इंडिया की बल्लेबाजी की रीढ़ कोहली टेस्ट और वनडे रैंकिंग में नंबर वन पर रहते हुए साल को अलविदा कह रहे हैं।

आइए जानते हैं कोहली के उन कुछ बड़े रिकॉर्ड के बारे में जो उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में 2019 में बनाए:-

विराट कोहली ने लगाई रिकॉर्डों की झड़ी, रोहित शर्मा को पछाड़ बने नंबर वन, 13,000 लिस्ट ए रन भी पूरे

विराट कोहली 2019 के वर्ल्ड कप में लगातार 5 अर्धशतकीय पारी खेलने वाले पहले कप्तान बने। ओवरऑल पुरुषों के वर्ल्ड कप में लगातार 5 बार 50 प्लस स्कोर करने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज स्टीव स्मिथ के बाद दूसरे नंबर पर हैं।

India become first Asian team to win a Test series in Australia

ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर टेस्ट सीरीज जीतने वाले पहले एशियाई कप्तान बने

कोहली ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर टेस्ट सीरीज जीतने वाले पहले एशियाई कप्तान हैं। उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज 2-1 से जीती। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम बनी।

विंडीज में 4 शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी

विराट वेस्टइंडीज में वनडे में 4 शतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बने। इस दौरान उन्होंने 3 शतक आखिर की तीन पारियों में लगाए। वह कैरेबियाई दौरे पर शतकों की हैट्रिक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं।

एडिलेड ओवल में 5 शतकीय पारी खेलने वाले दूसरे बल्लेबाज

कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट के तहत एडिलेड ओवल में 5 शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बने। इससे पहले इंग्लैंड के सर जैक हॉब्स ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 5 शतक लगाए थे। ये सभी शतकीय पारी हॉब्स ने टेस्ट क्रिकेट में खेली थी।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेज करते हुए वनडे में 6 शतक जड़े

विराट कोहली ने वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेज करते हुए 6 शतक जड़े। ये किसी भी खिलाड़ी का चेज करते हुए किसी टीम के खिलाफ सर्वाधिक है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ऑस्ट्रेलिया और कोहली श्रीलंका के खिलाफ वनडे में 5-5 शतक जड़ चुके हैं।

कोहली ने वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओवरऑल 8 सेंचुरी लगाई है जो किसी खिलाड़ी का इस टीम के खिलाफ वनडे में दूसरा सर्वाधिक है। इससे पहले सचिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में 9 सेंचुरी जड़ चुके हैं।

Virat Kohli hits 7th Test double hundred, goes past Sachin Tendulkar, Virender Sehwag

टेस्ट में 7 दोहरा शतक जड़ चुके हैं कोहली

कोहली टेस्ट क्रिकेट में 7 दोहरा शतक जड़ चुके हैं। ये भारतीयों में सर्वाधिक है। इससे पहले सचिन और पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग टेस्ट में 6-6 दोहरा शतक जड़ चुके हैं। कोहली छह टीमों के खिलाफ दोहरा शतक जड़ने वाले खिलाड़ियों की सूची में पाकिस्तान के पूर्व कप्तान यूनिस खान और श्रीलंकाई दिग्गज कुमार संगकारा के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं।

गावस्कर को पछाड़ा

विराट टेस्ट क्रिकेट में घरेलू सरजमीं पर 10 शतक जड़ने वाले पहले भारतीय हैं। इससे पहले पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने 9 शतक लगाए थे। बतौर कप्तान ओवरऑल की बात करें तो कोहली ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पोंटिंग (11 शतक) के बाद दूसरे नंबर पर हैं।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में 15 शतक हैं कोहली के नाम

कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुल 15 शतक लगाए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में उनसे पहले केवल दो खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने किसी एक टीम के खिलाफ इससे अधिक शतक लगाए हैं। सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी फॉर्मेट में मिलाकर कुल 20 और श्रीलंका के खिलाफ 17 शतक लगाए हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज सर डॉन ब्रैडमैन ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट में 19 शतक लगाए हैं।

बतौर कप्तान 33 टेस्ट जीतने में सफल रहे कोहली

कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम ने अब तक 33 टेस्ट मैच जीते हैं। जो भारत की ओर से किसी कप्तान का सर्वाधिक है। कोहली ने इस दौरान एमएस धोनी (27 टेस्ट) को पीछे छोड़ा।

विंडीज के खिलाफ सबसे तेज 2000 वनडे रन पूरे किए

कोहली वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में 2,000 रन सबसे तेजी से पूरे करने वाले बल्लेबाज बने। उन्होंने ये उपलब्धि वर्ल्ड कप के बाद विंडीज दौरे पर हासिल की। उन्हें इस कीर्तिमान को हासिल करने के लिए सिर्फ 34 रन की जरूरत थी। ये किसी भी टीम के खिलाफ सबसे कम पारियों में बनाए गए किसी खिलाड़ी की उपलब्धि है।

इससे पहले टीम इंडिया के उप कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2,000 वनडे रन बनाने के लिए 37 पारियों का सहारा लिया था।

List of international cricket centuries by Virat Kohli

इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान 41 शतक पूरे किए

विराट कोहली ने इस वर्ष इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर कप्तान 41 शतक ठोके। उन्होंने इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रिकी पोंटिंग (41 शतक) की बराबरी की जिन्होंने 376 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की थी। कोहली ने इस कारनामे को महज 188 पारियों में ही कर दिया।

कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डंस स्टेडियम में आयोजित टीम इंडिया के पहले डे-नाइट टेस्ट मैच में कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में बतौर कप्तान अपना 20वां टेस्ट शतक पूरा किया। इस लिस्ट में कोहली से आगे सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रीम स्मिथ (25 शतक) हैं।

ओवरऑल कोहली के इंटरनेशनल क्रिकेट (टेस्ट, वनडे, टी-20) में 70 शतक हो चुके हैं। सर्वाधिक शतकों के मामले में कोहली दुनिया के तीसरे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले सचिन तेंदुलकर (100 शतक) और रिकी पोंटिंग (71) हैं।

ऑस्ट्रेलिया में वनडे में शतक लगाने वाले पहले भारतीय

कोहली एडिलेड ओवल 104 रन की पारी खेल इस साल ऑस्ट्रेलिया में वनडे में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान बने। इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर किसी भारतीय कप्तान का वनडे में सर्वाधिक स्कोर 93 रन था जो 1992 में (Brisbane ODI) मोहम्मद अजहरुद्दीन के बल्ले से आया था।

बतौर कप्तान कोहली वनडे में 7 टीमों के खिलाफ वनडे में शतक जड़ चुके हैं। इससे पहले श्रीलंका के पूर्व सलामी बल्लेबाज सनथ जयसूर्या और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज एबी डीविलियर्स बतौर कप्तान ये उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।

Virat Kohli 1st Indian to hit hundred in Pink ball Tests

डे-नाइट टेस्ट में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय बने

कोलकाता में खेले गए पहले डे-नाइट टेस्ट मैच में कोहली ने 136 रन की पारी खेली। कोहली पिंक बॉल टेस्ट में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय हैं।

250 प्लस स्कोर करने वाले पहले भारतीय टेस्ट कप्तान बने

टेस्ट मैचों में बतौर कप्तान 250 प्लस का स्कोर करने वाले कोहली पहले भारतीय कप्तान बने। उन्होंने ये उपलब्धि इस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पुणे टेस्ट में हासिल की जहां वो 254 रन पर नाबाद लौटे। कोहली ने इस दौरान खुद का रिकॉर्ड ध्वस्त किया जो उन्होंने 2017 में दिल्ली टेस्ट में श्रीलंका के खिलाफ 243 रन का बनाया था।

बतौर कप्तान 50वें टेस्ट में दोहरा शतक जड़ने वाले दूसरे खिलाड़ी

कोहली ने इस वर्ष पुणे में बतौर कप्तान 50 टेस्ट पूरे किए। उन्होंने इस टेस्ट को दोहरा शतक जड़ यादगार बना दिया। इससे पहले अपने 50वें टेस्ट में बतौर कप्तान न्यूजीलैंड के स्टीफन फ्लेमिंग ने 274 रन की पारी श्रीलंका के खिलाफ 2003 में खेली थी।

बतौर वनडे कप्तान सबसे तेजी से पूरे किए 4,000 रन

कोहली के बतौर वनडे कप्तान 4,889 रन हो गए हैं। वह इस वर्ष वनडे में सबसे तेज 4,000 का आंकड़ा छूने वाले पहले कप्तान बने। उन्हें इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए 63 पारियों की जरूरत पड़ी। इससे पहले ये रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीकी दिग्गज एबी डीविलियर्स के नाम था जिन्होंने 77 पारियों में ये मुकाम हासिल किया था।

कोहली ने साल 2019 में बतौर टेस्ट कप्तान पूरे किए 5,000 रन

विराट कोहली ने 2019 में बतौर टेस्ट कप्तान 5,000 टेस्ट रन पूरे किए। कोहली (86 पारियों) 6 खिलाड़ियों के बीच सबसे तेज इस आंकड़े तक पहुंचने वाले बल्लेबाज बने। इससे पहले ये रिकॉर्ड रिकी पोंटिंग के नाम था जिन्होंने 97 पारी का सहारा लिया था।

भारतीय सरजमीं पर इंटरनेशनल क्रिकेट में 9 हजार से अधिक रन बनाए

कोहली के घरेलू सरजमीं पर इंटरनेशनल क्रिकेट में 9,032 रन हो गए हैं। उनसे पहले दिग्गज सचिन तेंदुलकर हैं जिनके नाम 14,192 रन दर्ज हैं। विश्व स्तर पर कोहली 10वें ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने देश में इस आंकड़े को छूआ है।

इंटरनेशनल क्रिकेट में इस साल बतौर कप्तान 9 हजार और 10 हजार रन पूरे किए

कोहली ने इस वर्ष बतौर कप्तान सबसे तेजी से इंटरनेशनल क्रिकेट में 9,000 और 10,000 के जादुई आंकड़े को छूआ। इन उपलब्धियों को हासिल करने लिए उन्होंने क्रमश: 159 और 176 पारियों का सहारा लिया। इससे पहले इन दोनों उपलब्धियों को हासिल करने के लिए रिकी पोंटिंग ने 204 और 225 पारियों की मदद से हासिल की थी।

वनडे में सबसे तेज 11, हजार रन पूरे किए

कोहली वनडे में सबसे तेज 11,000 रन पूरा करने वाले खिलाड़ी बने। उन्होंने वर्ल्ड कप के दौरान इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए 222 पारियों की मदद ली। कोहली के अब 11,609 रन हो गए हैं। इससे पहले सचिन तेंदुलकर ने 276 पारियों में वनडे में 11 हजार रन बनाए थे।

Virat Kohli becomes first to score 20,000 international runs in a decade

कोहली ने 2019 में इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 19, 20 और 21 हजार रन पूरे किए

विराट कोहली ने इस वर्ष इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 19,000 (399 पारी), 20,000 (417 पारी) और 21, 000 (433 पारी) रन बनाए। इससे पहले ये उपलब्धि सचिन तेंदुलकर ने क्रमश: 432, 453 और 473 पारियों में हासिल की थी।

उम्मीद की जानी चाहिए की कोहली का बल्ला नए साल 2020 में भी जमकर बोलेगा।