42 साल की उम्र में तूफानी अर्धशतक जड़ कुमार संगकारा ने बनाया ये रिकॉर्ड

Sports News Today February 21, Kumar Sangakkara scores 52 at the age of 42 in T20I :श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा की अगुआई वाली मेरिलबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) का पाकिस्तान दौरान बुधवार को संपन्न हो गया। इस दौरे पर एमसीसी ने पाकिस्तान की अलग-अलग टीमों के खिलाफ 3 टी-20 और एक फ्रेंडली वनडे मैच खेले। पिछले साल से पाकिस्तान में फिर नियमित रूप से इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हो गई है। एमसीसी ने ये दौरान पाकिस्तान में क्रिकेट को प्रमोट करने के लिए किया जहां साल 2009 में श्रीलंकाई टीम बस पर आतंकी हमले के बाद से वर्ल्ड की बड़ी टीमें जाने से इनकार कर रही हैं।

तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने रॉस टेलर

पहले तीन मैचों में एमसीसी के कप्तान संगकारा महज 38 रन ही जुटा पाए थे। 42 वर्षीय संगकारा एमसीसी के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष हैं। उन्होंने इस दौरे का समापन धमाकेदार अर्धशतक के साथ किया। संगकारा की टीम ने पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) टीम मुल्तान सुल्तांस के खिलाफ तीसरे टी20 में 72 रन से जीत दर्ज की।

IND vs NZ: टेस्‍ट चैंपियनशिप में लगातार 8वीं जीत के लिए मैदान में उतरेगा भारत

बाएं हाथ के बल्लेबाज संगकारा ने 35 गेंदों पर 52 रन की पारी खेली जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे। उन्होंने रवि बोपारा के साथ चौथे विकेट के लिए 87 रन की साझेदारी की। बोपारा ने 37 गेंदों पर नाबाद 70 रन की पारी खेली जिससे एमसीसी टीम 4 विकेट पर 184 रन का स्कोर खड़ा कर सकी। जवाब में शाहिद आफरीदी की अगुआई वाली मुल्तान टीम 112 रन ही बना सकी। उसके दो खिलाड़ी ही दहाई अंक में पहुंच सके।

टी20 में अर्धशतक जड़ने वाले चौथे उम्रदराज खिलाड़ी बने संगकारा

कुमार संगकारा ने 42 वर्ष 115 दिन की उम्र में अर्धशतक जड़ा है। वह टी20 में अर्धशतक जड़ने वाले दुनिया के चौथे उम्रदराज कप्तानबन गए हैं। सबसे अधिक उम्र में अर्धशतक जड़ने का रिकॉर्ड मोजांबिक के कप्तान कलीम शाह के नाम दर्ज है जिन्होंने बतौर कप्तान मालावी के खिलाफ नाबाद 72 रन की पारी खेली थी। कलीम ने जब ये पारी खेली थी उस समय उनकी उम्र 43 साल 219 दिन थी।

कलीम के बाद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान मिस्बाह उल हक ने 42 साल 259 दिन की उम्र में अर्धशतकीय पारी खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। मिस्बाह ने 2017 में इस्लामाबाद यूनाइटेड की ओर से लाहौर कलंदर्स के खिलाफ पीएसएल मैच में नाबाद 61 रन बनाए थे। खुर्रम खान 42 साल 156 दिन की उम्र में पचासा जड़ इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 2013 में यूएसए के खिलाफ यूएई टीम के लिए नाबाद 61 रन की पारी खेली थी।