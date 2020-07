England vs West Indies 3rd Test: '500 विकेट के क्लब' में शामिल हुए स्टुअर्ट ब्रॉड, बनाया ये रिकॉ

England vs West Indies 3rd Test, 500 Test wickets for Stuart Broad : इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट झटकने वाले इंग्लैंड के दूसरे जबकि दुनिया के 7वें गेंदबाज बन गए हैं. ब्रॉड ने ये उपलब्धि वेस्टइंडीज के खिलाफ मैनचेस्टर (Manchester Test) के ओल्ड ट्रेफर्ड (Old Trafford) में जारी सीरीज के तीसरे और निर्णायक टेस्ट के 5वें दिन हासिल की. 34 वर्षीय ब्रॉड ने अपना 500वां शिकार विंडीज के सलामी बल्लेबाज क्रेग ब्रेथवेट (Kraigg Brathwaite) को बनाया. उन्होंने ब्रेथवेट को 19 के निजी स्कोर पर एलबीडब्ल्यू आउट किया.

500 टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज :

टेस्ट क्रिकेट में 500 या इससे अधिक विकेट झटकने के मामले में श्रीलंका के दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन (Muttiah Muralitharan) टॉप पर हैं. मुरलीधरन के नाम 800 टेस्ट विकेट दर्ज हैं. उन्होंने अपना 500वां शिकार ऑस्ट्रेलिया के माइकल कास्प्रोविच को बनाया था. इस लिस्ट में दूसरा नाम ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वॉर्न (Shane Warne) का है जिन्होंने 708 विकेट चटकाए हैं. भारत के दिग्गज अनिल कुंबले (Anil Kumble 619) तीसरे जबकि ब्रॉड के हमवतन जेम्स एंडरसन (James Anderson) 589 विकेट के साथ चौथे नंबर पर हैं. ऑस्ट्रेलिया के महान पेसर ग्लेन मैक्ग्रा के नाम 563 वहीं विंडीज दिग्गज कर्टनी वॉल्श के नाम 519 विकेट चटकाए हैं.

ब्रॉड ने 140वें टेस्ट में छुआ 500 का आंकड़ा

स्टुअर्ट ब्रॉड ने 140वें टेस्ट में 500वां टेस्ट विकेट हासिल किया है जबकि मुरलीधरन ने 87वें, कुंबले ने 105वें, वॉर्न ने 108वें, मैक्ग्रा ने 110वें और वाल्श/एंडरसन ने 129वें मैच में ये उपलब्धि हासिल की थी. दाएं हाथ के तेज गेंदबाज ब्रॉड 500 टेस्ट विकेट हासिल करने वाले विश्व के चौथे पेसर हैं. इससे पहले मैक्ग्रा, वाल्श और एंडरसन ये कारनामा कर चुके हैं.

मौजूदा सीरीज में अब तक 15 विकेट चटका चुके हैं ब्रॉड

मौजूदा सीरीज के पहले टेस्ट मैच में स्टुअर्ट ब्रॉड को इंग्लैंड के प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली थी. इसके बाद उन्हें दूसरे टेस्ट में मौका मिला जहां उन्होंने कुल 6 विकेट चटकाए. तीसरे टेस्ट मैच में ब्रॉड अब तक 9 विकेट झटक चुके हैं. उन्होंने पहली पारी में 62 रन भी बनाए थे.