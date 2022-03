WI vs ENG, 3rd Test: 6 बल्लेबाज नहीं छू सके दहाई का आंकड़ा, इंग्लैंड महज 204 रन पर ऑलआउट

West Indies vs England, 3rd Test: पुछल्ले बल्लेबाज जैक लीच और साकिब महमूद ने आखिरी विकेट के लिये 90 रन की साझेदारी की, जिससे इंग्लैंड तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन वेस्टइंडीज के खिलाफ अपनी पहली पारी में 204 रन तक पहुंचने में सफल रहा. महमूद 11वें नंबर के बल्लेबाज के रूप में जब 10वें नंबर के बल्लेबाज जैक लीच का साथ देने के लिये क्रीज पर उतरे तब इंग्लैंड का स्कोर नौ विकेट पर 114 रन था.

इन दोनों ने इसके बाद 36.2 ओवर तक बल्लेबाजी की और पिछले आठ वर्षों में इंग्लैंड की तरफ से आखिरी विकेट के लिये सर्वश्रेष्ठ साझेदारी की. इस पारी में टीम की दूसरी सर्वश्रेष्ठ साझेदारी 24 रन की थी जो नौवें विकेट के लिये निभायी गयी. इससे इंग्लैंड शर्मसार होने से बच गया.

अपना केवल दूसरा टेस्ट मैच खेल रहे और पहली बार बल्लेबाजी कर रहे महमूद ने टीम की तरफ से सर्वाधिक 49 रन बनाये. वह जब दिन की केवल दो गेंद बची थी तब कामचलाऊ गेंदबाज जरमाइन ब्लैकवुड की गेंद पर बोल्ड हो गये. महमूद ने 118 गेंदें खेली तथा चार चौके लगाये. लीच 141 गेंदों पर 41 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने अपनी पारी में पांच चौके लगाये.

इन दोनों के अलवा सलामी बल्लेबाज एलेक्स लीस (31) और निचले क्रम के बल्लेबाज क्रिस वोक्स (25) और क्रेग ओवरटन (14) ही दोहरे अंक में पहुंचे. इनके प्रयास से ही इंग्लैंड सात विकेट पर 67 रन के स्कोर से सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाया.

An inside-edge ends a remarkable last-wicket stand in the final over of the day.

? Jack Leach 41*

? Saqib Mahmood 49#WTC23 | #WIvENG | https://t.co/8vvmZqjdsh pic.twitter.com/IvvNwxUbzl

— ICC (@ICC) March 24, 2022