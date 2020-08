साउथैम्प्टन टेस्ट में डबल सेंचुरी जड़ जैक क्राउली ने लगाई रिकॉर्डस की झड़ी

England vs Pakistan 2020 3rd Test: इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जैक क्राउली (Zak Crawley) ने पाकिस्तान (England vs Pakistan 3rd Test) के खिलाफ साउथैम्प्टन में जारी सीरीज के तीसरे और अंतिम टेस्ट मैच के दूसरे दिन रिकॉर्डस की झड़ी लगा दी। 22 वर्षीय क्राउली ने पहली पारी में 267 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने 393 गेंदों पर 34 चौके और 1 छक्का लगाया। क्राउली के करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी और विकेटकीपर बल्लेबाज जोस बटलर के 152 रन की पारी के दम पर इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी 8 विकेट पर 583 रन पर घोषित की।

दाएं हाथ के बल्लेबाज क्राउली ने इससे पहले 7 टेस्ट मैचों में 314 रन बनाए थे जिसमें 3 अर्धशतक शामिल थे। करियर के पहले टेस्ट शतक को इतनी बड़ी पारी में बदलने वाले क्राउली 143 साल के टेस्ट इतिहास के 7वें जबकि इंग्लैंड की ओर से सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 10वें बल्लेबाज बन गए हैं। (A record knock from Zak Crawley against Pakistan in Southampton)

England vs Pakistan 3rd Test: इस मामले में इंग्लैंड के सबसे युवा बल्लेबाज बने जैक क्राउली

क्राउली अपने पहले सेंचुरी को इतनी बड़ी पारी में तब्दील करने वाले इंग्लैंड के टेस्ट इतिहास के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले टिप फोस्टर ने साल 1903 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में अपनी पहली शतकीय पार को 287 रन के के स्कोर में तब्दील किया था।

तीसरे नंबर पर इंग्लैंड की ओर से दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

क्राउली ने तीसरे नंबर पर उतरकर दोहरा शतक लगाया। वह टेस्ट मैचों में इस क्रम पर इतनी बड़ी पारी खेलने वाले इंग्लैंड के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले वेली हेमंड ने 1933 में ऑकलैंड टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाबाद 336 रन की पारी खेली थी।

22 साल की उम्र में किया ये कमाल

क्राउली (22 साल 201 दिन) तीसरे नंबर पर उतरकर टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक जड़ने वाले इंग्लैंड के सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। किसी भी क्रम पर उतरकर सबसे कम उम्र में बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों के लिस्ट में क्राउली इंग्लैंड के तीसरे बल्लेबाज हैं। इससे पहले लेन हटन (22साल 60 दिन) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1938 में 364 रन की पारी खेली थी। डेविड गॉवर (22 साल, 103 दिन) ने साल 1979 में भारत के खिलाफ नाबाद 200 रन की पारी खेली थी।

पाकिस्तान के खिलाफ दोहरा शतक जड़ने वाले दूसरे युवा खिलाड़ी बने

टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज क्राउली पाकिस्तान के खिलाफ दोहरा शतक जड़ने वाले दुनिया के दूसरे सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले विंडीज के महान खिलाड़ी गैरी सोबर्स ने 21 साल 216 दिन की उम्र में पाकिस्तान के खिलाफ 1958 में किंग्स्टन टेस्ट में नाबाद 365 रन की पारी खेली थी।