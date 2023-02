PSL में खिलाड़ी की उम्र को लेकर मचा बवाल, फैंस बोले- किस एंगल से ये 16 साल का लगता है?

पाकिस्तान क्रिकेट की जब भी बात होती है तो विवाद अपने आप उससे जुड़ जाता है। एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट सोशल मीडिया चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार वजह है एक खिलाड़ी की उम्र जो पाकिस्तान सुपर लीग में क्वेटा ग्लेडिएटर्स का हिस्सा है। इस खिलाड़ी का नाम है आइमल खान जिसकी कागजों में उम्र तो 16 साल है लेकिन गौर से देखने पर वह अपनी उम्र से बड़ा दिखता है।

पाकिस्तान के एक पत्रकार ने आइमल खान की उम्र को लेकर ट्वीट किया जिसके बाद सोशल मीडिया पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की आलोचना होने लगी। पत्रकार ने ट्वीट में लिखा, "आइमल खान 16 साल के प्लेयर के रूप में रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खिलाड़ियों की वास्तविक उम्र पर गौर करना चाहिए।"

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले आइमल खान की उम्र 16 साल 246 दिन हैं। आइमल का जन्म 24 जून 2006 को पेशावर में हुआ था। इस युवा खिलाड़ी की उम्र को लेकर फैंस अब सोशल मीडिया पर अपनी-अपनी राय दे रहे हैं। एक फैन ने लिखा कि एक जगह के लोग अपनी उम्र से ज्यादा बड़े दिखते हैं।

Aimal Khan - listed as 16 years old. PCB really needs to start looking at the actual age of some of these players #PSL8 #IUvQG pic.twitter.com/5tctSZU341