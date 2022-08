दुबई: भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप 2022 का मुकाबला दुबई इंटरनैशनल स्टेडियम पर खेला गया। भारत ने इस मैच में पाकिस्तान को पांच विकेट से हरा दिया। हार्दिक पंड्या ने आखिरी ओवर में सिक्स लगाकर भारतीय टीम को जीत दिलाई। भारत के सामने 148 रन का लक्ष्य था जो उसने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। भारतीय ऑलराउंडर ने गेंदबाजी में भी तीन विकेट लिए थे।

रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और भारतीय टीम को भुवनेश्वर कुमार ने शुरुआती सफलता दिलाई। भारतीय तेज गेंदबाज ने पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को अपने दूसरे ओवर में आउट करवा दिया। भुवी की गेंद पर बाबर ने पुल करना चाहा लेकिन गेंद ने बल्ले का ऊपरी किनारा लिया और गेंद फाइन लेग पर लपकी गई।

पाकिस्तानी फैंस को उम्मीद थी कि बाबर बड़ा स्कोर बनाएंगे लेकिन भारतीय पेसर ने ऐसा होने नहीं दिया। इसके बाद भारतीय फैंस ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी फैंस को ट्रोल करना शुरू कर दिया।

?? hehe babar out huwa to bol rhe ho kya??

Virat Kohli needs to score 11 runs to be better than Babar Azam. #INDvPAK

