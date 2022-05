अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड की न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए इंग्लैंड टेस्ट टीम में वापस हो गई है। इंग्लैंड को न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है जिसका आगाज 2 जून लॉर्ड्स में होगा। एंडरसन और ब्रॉड को इस साल की शुरुआत में वेस्टइंडीज दौरे से बाहर कर दिया गया था, जिसके बाद ऑस्ट्रेलिया में टीम को 4-0 से हार का सामना करना पड़ा था।

एंडरसन और ब्रॉड इंग्लैंड की ओर से टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। दोनों ने कुल मिलाकर टेस्ट में 1117 विकेट अपने नाम किए हैं। ये दोनों दिग्गज गेंदबाज अब न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में इंग्लैंड के कप्तान स्टोक्स और नए कोच ब्रेंडन मैकुलम के नेतृत्व में वापसी करेंगे। इन दोनों खिलाड़ियों के अलावा यॉर्कशायर के बल्लेबाज हैरी ब्रुक और डरहम के तेज गेंदबाज मैथ्यू पॉट्स को पहली बार टीम में जगह दी गई है। वहीं, पूर्व कप्तान जो रूट की भी टीम में वापसी हुई है।

Our 13-strong squad to take on New Zealand ?

More here: https://t.co/dpSFgZSywy

??????? #ENGvNZ ?? pic.twitter.com/nE7UObrrEa

— England Cricket (@englandcricket) May 18, 2022