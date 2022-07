SL vs PAK, 1st Test Day 5: श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच गॉल में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का आज 5वां और आखिरी दिन है। पाकिस्तान ने चौथे दिन 3 विकेट खोकर 222 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे और अब उसे जीत के लिए 120 रनों की दरकार है। यहां देखिए इस मैच का लाइव स्कोर।

Match Details

Sri Lanka vs Pakistan 1st Test 2022

वेन्यू- गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गॉल

तारीख- 16-20 जुलाई 2022

समय- सुबह 10 बजे से (भारतीय समयानुसार)

कहां देखें- सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और सोनी लिव एप

✌️? Asian forces collide in a high-voltage Test series ?⚡

Who are you backing to take the ? – @OfficialSLC ? or @TheRealPCB ??

Watch #SLvPAK LIVE on #SonyLIV ➡️ https://t.co/kBRc1Cv4VT ?? pic.twitter.com/KgQhs1KqvC

— SonyLIV (@SonyLIV) July 15, 2022