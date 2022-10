ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का आगाज होने में अभी भी 12 घंटे से ज्यादा का वक्त बाकी है लेकिन फैंस अपने चहेते खिलाड़ियों को देखने के लिए मेलबर्न स्टेडियम पहुंच रहे हैं।

बीसीसीआई ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि नेट पर प्रैक्टिस करते हुए टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए कई फैंस MCG के नेट प्रैक्टिस सेक्शन में पहुंचे हैं। वीडियो में विराट कोहली नेट पर बैटिंग प्रैक्टिस करते नजर आ रहे है। इस दौरान कोहली के शॉट्स पर फैंस अपने चहेते खिलाड़ी का नाम जोर-जोर से चिल्ला रहे हैं।

इस वीडियो में कोहली के अलावा हार्दिक पांड्या, आर अश्विन और ऋषभ पंत भी नेट पर पसीना बहाते दिख रहे हैं। BCCI द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में फैंस के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सारे एकसुर में ‘जीतेगा भई जीतेगा इंडिया’ का नारा लगा रहे हैं।

It wasn’t a match day but hundreds of Indian fans turned up to watch #TeamIndia nets today at the MCG. ????#T20WorldCup pic.twitter.com/z3ZiICSHL8

— BCCI (@BCCI) October 22, 2022