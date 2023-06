टीम में हो रहा था सिलेक्शन, साहा ने कर दिया इनकार- पर इस बात की हो रही है खूब तारीफ

ऋद्धिमान साहा को कभी भारत का सर्वश्रेष्ठ विकेटकीपर माना जाता था. महेंद्र सिंह धोनी के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वह टेस्ट में भारतीय टीम का अहम हिस्सा रहे. उनकी विकेटकीपिंग कमाल की रही. लेकिन इसके बाद पटल पर ऋषभ पंत आते हैं. और इसके बाद साहा टीम का नियमित हिस्सा नहीं रहते. 38 साल के साहा ने साल 2021 में अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था. पंत का पिछले साल ऐक्सीडेंट हो गया था और इसके बाद भी सिलेक्टर्स ने साहा से पहले केएस भरत पर भरोसा जताया. साहा ने आईपीएल में कुछ कमाल की पारियां भी खेलीं. पहले सनराइजर्स हैदराबाद और फिर दो साल से गुजरात टाइटंस के लिए वह तेज-तर्रार अंदाज में पारी की शुरुआत करते हैं. इस बीच साहा ने कुछ ऐसा किया है जिसकी तारीफ हर जगह हो रही है.

ईशान किशन ने जब दलीप ट्रॉफी के लिए खुद को अनुपलब्ध बताया तो जोनल सिलेक्टर्स के पास साहा एक विकल्प थे. घरेलू क्रिकेट में त्रिपुरा की ओर से खेलने वाले साहा से सिलेक्टर्स ने संपर्क किया. लेकिन जब साहा से पूछा गया तो उन्होंने भी इस टूर्नमेंट में खेलने से इनकार कर दिया. लेकिन साहा का ऐसा करने की वजह कुछ और थी. और जो वजह उन्होंने बताई उसकी काफी तारीफ हो रही है. साहा ने कहा कि उनका भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन नहीं होगा. और ऐसे में इस फर्स्ट-क्लास फॉर्मेट के टूर्नमेंट में खेलकर वह किसी युवा खिलाड़ी की जगह नहीं रोकना चाहते.

OKay, so all those asking why Wriddhiman Saha is not there in the team, EZ selectors got in touch with him and he had said that since he won't be selected for India in Tests, he doesn't want to block a youngster's place in the side.. https://t.co/Q9s9ydHRH9

— Kushan Sarkar (@kushansarkar) June 14, 2023