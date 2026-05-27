फाइनल जीतते ही क्या बोले आरसीबी के क्रिकेट डायरेक्टर मो बोबाट?

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के क्रिकेट डायरेक्टर मो बोबाट ने गुजरात टाइटंस (GT)के खिलाफ क्वालिफायर 1 में 92 रनों की शानदार जीत के साथ लगातार दूसरे आईपीएल फाइनल में जगह बनाने का श्रेय टीम के सामूहिक प्रयास और साझा जिम्मेदारी को दिया। आरसीबी ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में शानदार प्रदर्शन किया। टीम ने पहले 254/5 का रिकॉर्ड स्कोर बनाया और फिर गुजरात टाइटंस को 162 रन पर ऑलआउट कर दिया। कप्तान रजत पाटीदार ने 93 रनों की नाबाद पारी खेलकर टीम की अगुवाई की, जबकि कई अन्य खिलाड़ियों ने बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान दिया। मैच के बाद बात करते हुए बोबाट ने कहा कि इस सीजन में आरसीबी की सबसे बड़ी ताकत यह रही है कि अलग-अलग खिलाड़ी अहम मौकों पर आगे बढ़कर जिम्मेदारी उठाते हैं, न कि टीम सिर्फ एक या दो खिलाड़ियों पर निर्भर रहती है।

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प्रेस कॉन्फ्रेंस में मो बोबाट ने क्या कहा?

बोबाट ने मैच के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “मुझे खास तौर पर इस बात की खुशी है कि हमारी जीत में कई खिलाड़ी योगदान दे रहे हैं। जब लोग ‘पूरी टीम’ जैसी बातें कहते हैं, तो मेरा मतलब भी यही होता है। हम बल्ले या गेंद से सिर्फ एक या दो खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा निर्भर नहीं हैं। हमारे कई खिलाड़ियों ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली है और किसी भी टूर्नामेंट में दूर तक जाने के लिए इसकी बहुत जरूरत होती है।” बोबाट ने बताया कि आरसीबी की मजबूत टीम पहचान पिछले सीजन में उसके खिताब जीतने वाले अभियान के दौरान भी साफ दिखी थी और उनका मानना है कि आईपीएल 2026 में भी टीम ने उसी संस्कृति को आगे बढ़ाया है। उन्होंने आगे कहा, “अगर मैं आज के मैच को देखूं, तो नतीजे की परवाह किए बिना, जिस भी खिलाड़ी को मैच पर असर डालने और विरोधी टीम पर दबाव बनाने का मौका मिला, उसने ऐसा बखूबी किया। हमारा ध्यान इसी बात पर रहता है कि हम अपना क्रिकेट कैसे खेलते हैं। अगर हर कोई अपना योगदान देता है और अपनी-अपनी भूमिका निभाता है, तो नतीजे अपने आप अच्छे आते हैं।”

अय्यर ने RCB को GT के खिलाफ दी तेज शुरुआत

गुजरात के खिलाफ आरसीबी के बल्लेबाजी प्रदर्शन में यह सोच पूरी तरह झलकती दिखी। वेंकटेश अय्यर ने टीम को तेज शुरुआत दी, विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने उस रफ्तार को बनाए रखा, जबकि क्रुणाल पांड्या ने बीच के ओवरों में पाटीदार के साथ मिलकर अहम साझेदारी निभाई। इसके बाद गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। जैकब डफी ने तीन विकेट लिए, जबकि भुवनेश्वर कुमार, रसिक सलाम डार और क्रुणाल पांड्या ने दो-दो विकेट लेकर गुजरात की बल्लेबाजी लाइनअप को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया।

बोबाट ने टीम के खिलाड़ियों की मानसिकता की भी तारीफ की और कहा कि दबाव वाले हालात में आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेना खिलाड़ियों को पसंद है। उन्होंने कहा, “दबाव वाले मैचों में अनुभव बहुत मायने रखता है, लेकिन यह खिलाड़ियों की शख्सियत और उनके चरित्र के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। विराट कोहली टीम में जोश, जीतने की भूख और लड़ने का जज्बा लाते हैं। क्रुणाल पांड्या में भी वही आक्रामकता है और वह हमेशा मुश्किल पलों में शामिल होना चाहते हैं। भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड शांत स्वभाव के खिलाड़ी हैं, लेकिन वे भी दबाव में डटकर खड़े रहना चाहते हैं। अगर आप ऐसी टीम बना पाते हैं, जिसके खिलाड़ी दबाव वाली स्थितियों से दूर भागने के बजाय उनका सामना करने के लिए आगे आते हैं, तो यह बहुत बड़ी बात होती है।” इस शानदार जीत के साथ डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी अपने आईपीएल खिताब को बरकरार रखने के एक कदम और करीब पहुंच गई है। अब टीम रविवार को होने वाले फाइनल में पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ उतरेगी।