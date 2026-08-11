Vaibhav SooryavanshiAjit AgarkarRohit SharmaIND vs SLGautam Gambhir
Copied

अफगानिस्तान की जीत के साथ तय हुईं ICC ODI वर्ल्ड कप 2027 की 10 टीमें, आयरलैंड को हराकर किया क्वालिफाई

ICC ODI वर्ल्ड कप 2027 के लिए तस्वीर अब धीरे-धीरे साफ होती जा रही है। आयरलैंड के खिलाफ तीसरे ODI में तीन विकेट से रोमांचक जीत दर्ज करते ही अफगानिस्तान ने भी टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की कर ली

Edited By : Sameer Tiwari |Aug 11, 2026, 10:50 AM IST

Published On Aug 11, 2026, 10:50 AM IST

Last UpdatedAug 11, 2026, 10:50 AM IST

अफगानिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ खेली जा रही पांच मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में 3 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही अफगान टीम ने ICC वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए अपना टिकट पक्का कर लिया है. पहला मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद अफगानिस्तान ने लगातार दो मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है, जिससे अब उनके सीरीज हारने की कोई संभावना नहीं बची है.

इस निर्णायक मुकाबले में स्टार ऑलराउंडर राशिद खान ने एक बार फिर गेंद और बल्ले दोनों से बेहतरीन योगदान देते हुए टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया और ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का अवॉर्ड जीता. इससे पहले दूसरे वनडे में भी राशिद ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट झटके थे.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

आयरलैंड ने बनाए 206 रन

तीसरे वनडे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही और उसके सलामी बल्लेबाज एंड्र्यू बालबर्नी केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद कप्तान पॉल स्टर्लिंग और केड कारमाइकल (32 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 44 रन जोड़कर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर आयरिश मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया.

मुश्किल परिस्थिति में जय मूंद्रा (31) और गेविन हॉ (36) ने दिखाते हुए 9वें विकेट के लिए 76 रनों की साझेदारी की, जिसके दम पर आयरलैंड की टीम 206 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकी. अफगानिस्तान की ओर से गेंदबाजी में फिर एक बार राशिद खान और एम गजनफर का दबदबा देखने को मिला, जहां दोनों ने 3-3 विकेट चटकाए.

बल्ले से भी चमके राशिद

207 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान टीम को सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज ने 51 रनों की मजबूत शुरुआत दिलाई. जादरान (12 रन) के पवेलियन लौटने के बाद सेदिकुल्लाह अटल (27 रन) और कप्तान हश्मतुल्लाह शहीदी (22 रन) ने पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि, एक समय 149 के स्कोर पर 5 विकेट गंवाने के बाद अफगान टीम संकट में दिख रही थी।

ऐसे में सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज की 71 रनों की सबसे बड़ी पारी और अंत में राशिद खान के जुझारू 37 रनों (43 गेंद, 4 चौके) के योगदान से टीम ने जीत हासिल की. आयरलैंड की ओर से गेविन हॉ ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके, लेकिन अफगानिस्तान ने 44.5 ओवर में 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल करते हुए मैच अपने नाम कर लिया.

ICC ODI वर्ल्ड कप 2027 की 10 टीमें

अफगानिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ जीत के साथ वर्ल्ड कप का टिकट हासिल कर लिया है। ODI वर्ल्ड कप 2027 के लिए अब तक जिन टीमों का टिकट पक्का हो चुका है, उनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे शामिल हैं. साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे मेजबान होने के कारण पहले ही टूर्नामेंट में जगह बना चुके हैं, जबकि अन्य टीमों ने अपनी रैंकिंग के आधार पर सीधे क्वालीफिकेशन हासिल किया है। अब टूर्नामेंट की दो जगहों का फैसला क्वालीफायर और सुपर सीरीज के जरिए होगा

Sameer Tiwari

Sameer Tiwari

इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2025 से क्रिकेट कंट्री के सोशल मीडिया के साथ जुड़ा शुरुआत से ही खेल में काफी रुचि थी, क्रिकेट खेलना, देखना भी पसंद रहा है, वर्तमान में मल्टीमिडिया जर्नलिस्ट के रुप में कार्य कर रहा हूं

Related News

घर में वनडे वर्ल्ड कप खेलने पर कोई दबाव नहीं, हम इस बार... कागिसो रबाडा ने किया बड़ा दावा

घर में वनडे वर्ल्ड कप खेलने पर कोई दबाव नहीं, हम इस बार... कागिसो रबाडा ने किया बड़ा दावा

राशिद खान का फिर चला जादू, अपनी फिरकी की धुन पर बल्लेबाजों को नचाया

राशिद खान का फिर चला जादू, अपनी फिरकी की धुन पर बल्लेबाजों को नचाया
Rohit Sharma क्या ODI से लेंगे संन्यास ? बीसीसीआई ने दिया जवाब

Rohit Sharma क्या ODI से लेंगे संन्यास ? बीसीसीआई ने दिया जवाब

भारत को हराना मुश्किल, वह दुनिया की बाकी टीमों से... पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान

भारत को हराना मुश्किल, वह दुनिया की बाकी टीमों से... पाकिस्तान के हेड कोच का बड़ा बयान

Latest News

%e0%a4%87%e0%a4%a8-5-%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%80-41

अफगानिस्तान की जीत से टूटी कैरेबियाई टीम को लगा झटका, वर्ल्ड कप में जगह बनाने के लिए खेलना होगा क्वालीफाइंग टूर्नामेंट

%e0%a4%87%e0%a4%a8-5-%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%80-40

अफगानिस्तान की जीत के साथ तय हुईं ICC ODI वर्ल्ड कप 2027 की 10 टीमें, आयरलैंड को हराकर किया क्वालिफाई
shaheen-afridi-29

'मैं अभी भी वनडे कप्तान हूं...' कप्तानी में बदलाव की अफवाहों पर शाहीन अफरीदी का करारा जवाब

icc-73

आईसीसी 'प्लेयर ऑफ द मंथ' की रेस हुई दिलचस्प, हैरी ब्रूक, जस्टिन ग्रीव्स और हसन अवॉर्ड की रेस में शामिल
ind-vs-sl-test-1-2

IND VS SL: श्रीलंका में कैसा है भारत का टेस्ट रिकॉर्ड? जानिए कब खेली थी आखिरी सीरीज

%e0%a4%87%e0%a4%a8-5-%e0%a4%a7%e0%a5%81%e0%a4%b0%e0%a4%82%e0%a4%a7%e0%a4%b0%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%aa%e0%a4%b0-%e0%a4%b0%e0%a4%b9%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%b8%e0%a4%ac%e0%a4%95%e0%a5%80-39

'मुझे खेलना है..', वनडे वर्ल्ड कप की उम्मीदों पर बोले भुवनेश्वर कुमार

Editor's Pick

Srilanka Cricket announces free entry for fans in Galle and Colombo for India-Sri Lanka Tests

क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, भारत- श्रीलंका सीरीज में स्टेडियम में दर्शकों की फ्री एंट्री

India batters cannot be defensive, need to be more proactive against SL spinners Says ajinkya Rahane

श्रीलंकाई स्पिनर्स का कैसे सामना करें.... रहाणे ने टीम इंडिया के बैटर्स को दिया मंत्र
Jasprit Bumrah Should take a break former Indian cricketer backs Mohammed Shami and Bhuvneshwar Kumar

उसे ब्रेक लेना चाहिए, वह तीनों फॉर्मेट नहीं खेल सकता... जसप्रीत बुमराह पर पूर्व क्रिकेटर का बड़ा बयान
Rishabh Pant Will be the Key of India in Test Series Against Sri Lanka Says former wicket keeper Deep Dasgupta

श्रीलंका के खिलाफ कैसे तुरुप का पत्ता साबित होंगे पंत, पूर्व विकेटकीपर ने किया खुलासा
Most Wickets By Indian Bowlers in Sri Lanka in Test Cricket Ravichandran Ashwin To Amit Mishra

IND vs SL: श्रीलंका में टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज
Women’s T20 Asia Cup 2026 schedule unveiled India to face Pakistan on September 5

महिला T20 एशिया कप 2026 का शेड्यूल जारी, जानें कब होगा भारत- पाकिस्तान मुकाबला ?