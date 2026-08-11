अफगानिस्तान की जीत के साथ तय हुईं ICC ODI वर्ल्ड कप 2027 की 10 टीमें, आयरलैंड को हराकर किया क्वालिफाई

अफगानिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ खेली जा रही पांच मैचों की वनडे सीरीज के तीसरे मुकाबले में 3 विकेट से शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही अफगान टीम ने ICC वनडे वर्ल्ड कप 2027 के लिए अपना टिकट पक्का कर लिया है. पहला मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद अफगानिस्तान ने लगातार दो मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है, जिससे अब उनके सीरीज हारने की कोई संभावना नहीं बची है.

इस निर्णायक मुकाबले में स्टार ऑलराउंडर राशिद खान ने एक बार फिर गेंद और बल्ले दोनों से बेहतरीन योगदान देते हुए टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया और ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का अवॉर्ड जीता. इससे पहले दूसरे वनडे में भी राशिद ने घातक गेंदबाजी करते हुए 6 विकेट झटके थे.

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आयरलैंड ने बनाए 206 रन

तीसरे वनडे मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही और उसके सलामी बल्लेबाज एंड्र्यू बालबर्नी केवल 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. इसके बाद कप्तान पॉल स्टर्लिंग और केड कारमाइकल (32 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 44 रन जोड़कर पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन फिर आयरिश मिडिल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया.

मुश्किल परिस्थिति में जय मूंद्रा (31) और गेविन हॉ (36) ने दिखाते हुए 9वें विकेट के लिए 76 रनों की साझेदारी की, जिसके दम पर आयरलैंड की टीम 206 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकी. अफगानिस्तान की ओर से गेंदबाजी में फिर एक बार राशिद खान और एम गजनफर का दबदबा देखने को मिला, जहां दोनों ने 3-3 विकेट चटकाए.

बल्ले से भी चमके राशिद

207 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान टीम को सलामी बल्लेबाज इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज ने 51 रनों की मजबूत शुरुआत दिलाई. जादरान (12 रन) के पवेलियन लौटने के बाद सेदिकुल्लाह अटल (27 रन) और कप्तान हश्मतुल्लाह शहीदी (22 रन) ने पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि, एक समय 149 के स्कोर पर 5 विकेट गंवाने के बाद अफगान टीम संकट में दिख रही थी।

ऐसे में सलामी बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज की 71 रनों की सबसे बड़ी पारी और अंत में राशिद खान के जुझारू 37 रनों (43 गेंद, 4 चौके) के योगदान से टीम ने जीत हासिल की. आयरलैंड की ओर से गेविन हॉ ने सर्वाधिक 4 विकेट झटके, लेकिन अफगानिस्तान ने 44.5 ओवर में 7 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल करते हुए मैच अपने नाम कर लिया.

ICC ODI वर्ल्ड कप 2027 की 10 टीमें

अफगानिस्तान ने आयरलैंड के खिलाफ जीत के साथ वर्ल्ड कप का टिकट हासिल कर लिया है। ODI वर्ल्ड कप 2027 के लिए अब तक जिन टीमों का टिकट पक्का हो चुका है, उनमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे शामिल हैं. साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे मेजबान होने के कारण पहले ही टूर्नामेंट में जगह बना चुके हैं, जबकि अन्य टीमों ने अपनी रैंकिंग के आधार पर सीधे क्वालीफिकेशन हासिल किया है। अब टूर्नामेंट की दो जगहों का फैसला क्वालीफायर और सुपर सीरीज के जरिए होगा