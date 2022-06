क्रिकेट के मैदान पर कैच आउट होने की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती है लेकिन कुछ कैच ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के बाद अपनी आखों पर विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही एक हैरतअंगेज कैच सोशल माीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे आईसीसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है।

ICC ने इस शानदार कैच का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, “बेहतरीन कैच में से एक जो आपने कभी देखें होंगे।” ये शानदार कैच देखने को मिला CWC चैलेंज लीग के ग्रुप-बी के मैच में, जो युगांडा और केन्या के बीच खेला गया। इस शानदार कैप लपकने वाले खिलाड़ी का नाम है फ्रैंक नसुबुगा जिनकी उम्र 41 साल है।

युगांडा की ओर से खेलने वाले फ्रैंक नसुबुगा की शानदार फील्डिंग देखने के बाद हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। फ्रैंक ने ये कमाल केन्या की पारी के 18वें ओवर की 5वीं गेंद पर किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि बल्लेबाज के शॉट खेलने के बाद गेंद स्क्वॉयर लेग बाउंड्री की ओर तेजी से हवा में जा रही होती है कि तभी फ्रैंक नसुबुगा बाउंड्री की ओर दौड़ते हुए डाईव लगाकर एक हाथ से गेंद को लपक लेते हैं। इस दौरान वह काफी दूर तक मैदान पर घिसटते हुए भी चले जाते हैं। ये कैच देखने के बाद हर किसी के जेहन में दिग्गज फील्डर जॉन्टी रोड्स की शानदार फील्डिंग की यादें ताजा हो गई।

One of the finest catches you will ever see ?

Uganda’s Frank Nsubuga over the weekend in @CricketWorldCup Challenge League action.

