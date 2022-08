भारत के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को आगामी एशिया कप 2022 के लिए टीम में शामिल किया गया है, जिसमें रविवार (28 अगस्त) को भारत और पाकिस्तान के बीच आपस में ब्लॉकबस्टर भिड़ंत देखने को मिलेगी। आपको अगर मालूम हो तो टूर्नामेंट का पिछला सत्र 50 ओवर का रखा गया था, लेकिन इस बार सीमित ओवरों में बदलाव कर इसे सबसे छोटे प्रारूप यानि टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा।

पिछले साल भारत को टी20 विश्वकप में अपने एशियाई पड़ोसी देश से 10 विकेट के साथ करारी हार का सामना करना पड़ा था।

इस बीच विराट कोहली सुर्खियों में लगातार बने हुए है, हालांकि विश्व क्रिकेट में वह बीते दिनों में एक बुरे प्रदर्शन के साथ सामना करते नजर आए। भारत के पूर्व कप्तान ने लगभग तीन वर्षों से अब तक बल्ले से एक भी अंतरराष्ट्रीय शतक नहीं जड़ा है, जिसके चलते उनकी इस मंदी ने मौजूदा टी20 जगत में उनके स्थान पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है।

हालिया वेस्टइंडीज के दौरे से विराट अनुपस्थित रहे, इस चूक ने उनके आगामी एशिया कप में खेलने की अटकलों को भी हवा दी। लेकिन स्टार बल्लेबाज एक ब्रेक के बाद खेल में वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार है जो शायद उनके खोए हुए खेल स्तर को फिर से खोजने में मदद करेगा।

वहीं, विराट कोहली ने अपने प्रशिक्षण सत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया, जहां उन्हें एक इनडोर सुविधा में अपने स्प्रिंट पर काम करते देखा जा सकता है। उन्होंने क्लिप को एक इंस्टा स्टोरी के माध्यम से साझा किया, जो कुछ ही समय में पूरे ट्विटर पर छा गई।

#ViratKohli has started the practice for #AsiaCup 2022 at BKC Complex Mumbai.pic.twitter.com/KkhgGWGYti

— Lakshya Lark (@lakshyalark) August 11, 2022