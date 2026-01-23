Ishan Kishan, IND vs NZ 2nd T20I: घरेलू क्रिकेट और खुद के सवाल- ईशान किशन ने खोल दिए तूफानी पारी के सभी राज

IND vs NZ: भारत ने न्यूजीलैंड को टी20 सीरीज के दूसरे मैच में कमाल की पारी खेली. अपनी कमाल की पारी के बाद उन्होंने क्या कहा.

Ishan-Kishan

रायपुर: न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 अंतरराष्टीय मैच में छह रन पर दो विकेट गंवाने के बावजूद 32 गेंद में 76 रन की ताबड़तोड़ पारी खेलने वाले इशान किशन ने कहा कि कई बार आपको खुद को जवाब देना होता है कि आप भारतीय टीम में खेलने के लायक हैं या नहीं. करने के लायक है या नहीं.

इशान ने कप्तान सूर्यकुमार यादव (37 गेंद में नाबाद 82 रन) के साथ तीसरे विकेट के लिए महज 49 गेंद में 122 रन की साझेदारी की जिससे भारत ने जीत के लिए मिले 209 रन के लक्ष्य को तीन विकेट गंवाकर महत 15.2 ओवर में हासिल कर लिया.

आपको धैर्य करना होता है…

इशान ने मैच प्रजेंटेशन में कहा, ‘आज मेरा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर था कि मुझे क्या करना है . मैं खुद को सही मानसिक स्थिति में रखना है. जब आपको महसूस होता है कि आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो बस गेंद को देखना और धैर्य के साथ खेलना होता है.’

उन्होंने कहा, ‘208 रन का लक्ष्य पीछा करते हुए पावरप्ले का पूरा फायदा उठाना बेहद जरूरी था, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश कर रहा था.’

ईशान ने घरेलू क्रिकेट में किया शानदार प्रदर्शन

घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के बूते राष्ट्रीय टीम में वापसी करने वाले इस बायें हाथ के विकेटकीपर बल्लेबाज ने कहा, ‘मैं बस रन बनाना चाहता था. कभी-कभी आप यह खुद के लिए करते हैं, अपने ही सवालों के जवाब पाने के लिए कि क्या आप भारत के लिए खेलने के लायक है या नहीं. वहां (घरेलू क्रिकेट) से जो आत्मविश्वास मिला, उसे यहां लेकर आया और यह मेरे लिए अच्छा दिन साबित हुआ.’

Match Report

टीम में वापसी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘मैंने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा था कि क्या मैं फिर से यह कर सकता हूं या नहीं? और जवाब यही था कि मैं पारी संभाल सकता हूं और रन बना सकता हूं. आउट भी हुआ तो बस अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता था.’

सूर्यकुमार यादव भी दिखे प्रभावित…

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार भी इशान की पारी से खासे प्रभावित दिखे. उन्होंने चुटीले अंदाज में कहा, ‘मुझे नहीं पता ईशान ने दोपहर के खाने में क्या खाया था, लेकिन मैंने कभी किसी बल्लेबाज को छह रन पर दो विकेट गिरने के बाद पावरप्ले में 60 से ज़्यादा रन बनाते नहीं देखा। यही हम अपने बल्लेबाज़ों से चाहते है कि वे खुलकर अपने मुताबिक खेले.’

उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ‘मैं पावरप्ले में उनसे स्ट्राइक न मिलने पर थोड़ा नाराज भी था, लेकिन बाद में मैं हालात के मुताबिक खुद को ढाल पाया. नेट सत्र में मेरी बल्लेबाजी अच्छी रही है, इस सीरीज से पहले आराम भी मिला है.’

भारतीय कप्तान ने बल्लेबाजी के लिए आसान परिस्थितियों में न्यूजीलैंड का 208 रन पर रोकने पर गेंदबाजों की तारीफ की. उन्होंने कहा, ‘गेंदबाजों का प्रदर्शन शानदार था. जब न्यूजीलैंड ने दो विकेट पर 110 रन बना लिए थे तब मुझे लगा था कि स्कोर 230 के आसपास जाएगा, लेकिन सभी गेंदबाजों ने जिम्मेदारी ली और वापसी कराई। मैं इस समय टीम के माहौल का पूरा आनंद ले रहा हूं.’