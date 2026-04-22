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पैट कमिंस के लौटने के बाद भी ईशान किशन ही करें SRH की कप्तानी: संजय बांगर

नई दिल्ली: सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले बड़ा झटका लगा था. जब नियमित कप्तान पैट कमिंस चोटिल होने की वजह से टीम के साथ नहीं जुड़ पाए थे. टीम मैनेजमेंट ने विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को कप्तानी सौंपी. ईशान आईपीएल में पहली बार कप्तानी कर रहे हैं. किशन ने अपनी कप्तानी...

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 22, 2026, 03:22 PM IST

Published On Apr 22, 2026, 03:22 PM IST

Last UpdatedApr 22, 2026, 03:22 PM IST

Ishan Kishan

Ishan Kishan

नई दिल्ली: सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल 2026 शुरू होने से पहले बड़ा झटका लगा था. जब नियमित कप्तान पैट कमिंस चोटिल होने की वजह से टीम के साथ नहीं जुड़ पाए थे. टीम मैनेजमेंट ने विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को कप्तानी सौंपी. ईशान आईपीएल में पहली बार कप्तानी कर रहे हैं. किशन ने अपनी कप्तानी से प्रभावित किया है और उन्हें अब कमिंस की वापसी के बाद भी टीम का कप्तान बनाए रखने की बात चलने लगी है.

ईशान किशन ने अब तक सनराइजर्स हैदराबाद की 7 मैचों में कप्तानी की है, जिसमें 4 मैच जीतकर टीम पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर है. मंगलवार को हुए मैच में SRH ने दिल्ली कैपिटल्स को हराया. मैच के बाद पूर्व भारतीय ऑल-राउंडर संजय बांगड़ ने ईशान की कप्तानी की तारीफ की और कमिंस की वापसी के बाद भी SRH का नेतृत्व उनके पास ही रहने देने की वकालत की.

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कप्तान के तौर पर ईशान के प्रदर्शन से खुश हैं संजय बांगर

स्टार स्पोर्ट्स के ‘अमूल क्रिकेट लाइव’ पर जियोस्टार एक्सपर्ट संजय बांगर ने कहा, “एक लीडर के तौर पर ईशान किशन अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करने के मामले में तकनीकी रूप से बहुत अच्छे हैं. वह समझते हैं कि किस बल्लेबाज के खिलाफ किस गेंदबाज का इस्तेमाल करना है. यह साफ दिखाता है कि वह गेम को कितनी अच्छी तरह नियंत्रित करते हैं.”

बांगड़ ने कहा, “किशन एक जगह स्थिर नहीं दिखते, जल्दबाजी में नहीं दिखते, फील्ड पर सही फैसले ले रहे हैं. किशन ने दिल्ली के खिलाफ अपने स्पिनर्स का शानदार इस्तेमाल किया. मेरा मानना ​​है कि अगर पैट कमिंस वापस भी आते हैं, तो भी ईशान किशन को SRH की कप्तानी जारी रखनी चाहिए. ज्यादातर मामलों में, एक भारतीय कप्तान होने से निरंतरता आती है.”

‘पता नहीं ईशान किशन कितने फिट होंगे’

उन्होंने कहा कि आप यह पक्का नहीं कह सकते कि पैट कमिंस आईपीएल 2026 के बाकी मैचों में कितना फिट रहेंगे. वह छोटी-मोटी दिक्कतों से जूझ रहे हैं. ईशान का नेतृत्व जारी रखना हैदराबाद के लिए सही होगा.”

कप्तानी के साथ-साथ ईशान बल्लेबाजी में भी असरदार रहे हैं. 7 मैचों की 7 पारियों में वह 34 की औसत और 188.89 की स्ट्राइक रेट से 238 रन बना चुके हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 13 छक्के और 24 चौके निकले हैं.

बतौर कप्तान और बल्लेबाज उनकी सफलता को देखते हुए ही बांगड़ ने उनकी कप्तानी बरकरार रखने की बात कही है. बता दें कि टी20 विश्व कप 2026 से पहले ईशान किशन ने अपनी कप्तानी में झारखंड को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में चैंपियन बनाया था.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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