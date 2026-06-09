नई दिल्ली: बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर मानव सुथार के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ हुई टेस्ट करियर की शुरुआत बेहद यादगार रही है. सुथार ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से बेहद प्रभावित किया और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाते हुए अपने पहले ही मैच में ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का खिताब जीता. सुथार ने कहा है कि उनका डेब्यू विकेट हमेशा उनका पसंदीदा विकेट रहेगा.

सुथार ने जियोस्टार पर अपने डेब्यू टेस्ट के बारे में कहा, ‘गौतम सर और कप्तान ने मुझे बताया कि मैं अपना डेब्यू करूंगा. यह बहुत गर्व का पल था क्योंकि, जब से मैंने खेलना शुरू किया, यह मेरा, मेरे पिता का और सभी का सपना था कि मैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलूं. जिस दिन से मैंने खेलना शुरू किया और जैसे-जैसे मैं रैंक में आगे बढ़ा, रेड-बॉल क्रिकेट मेरे लिए सब कुछ था. यह खेल का शिखर है. इसलिए, चाहे मैं अंडर-19 क्रिकेट खेल रहा था या रणजी ट्रॉफी, लक्ष्य हमेशा भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना था. सभी ने मुझे बहुत हिम्मत दी और मोटिवेट किया, इसलिए यह सच में बहुत खास लगा. मुझे कैप देते समय कुलदीप भाई की स्पीच बहुत प्रेरित करने वाली थी.’

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युवा खिलाड़ी ने कहा, ‘जब मेरा नाम टीम में आया, तो मैं आईपीएल के दौरान भी लाल गेंद से अभ्यास कर रहा था, यह सोच रहा था कि अगर मौका मिला तो मैं चीजों को कैसे करूंगा. यहां आने के बाद, मेरे तीन या चार लंबे अभ्यास सेशन हुए. गेंदबाजी में, यह सच में मायने नहीं रखता कि आप कितने घंटे लगाते हैं. अगर आपको गेंदबाजी पसंद है, तो आप बिना एहसास किए 20-25 ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं. जरूरी यह है कि आप जितना हो सके उतनी गेंदबाजी करते रहें.’