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IND vs AFG: मानव सुथार ने बताया कौन सा विकेट रहेगा करियर में सबसे खास

मानव सुथार ने अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले में पहली पारी में ही छह विकेट अपने नाम किए. बाएं हाथ के इस स्पिनर ने जिस तरह का खेल दिखाया उसके बाद उन्हें अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में रवींद्र जडेजा के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 09, 2026, 03:44 PM IST

Published On Jun 09, 2026, 03:44 PM IST

Last UpdatedJun 09, 2026, 03:44 PM IST

नई दिल्ली: बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर मानव सुथार के लिए अफगानिस्तान के खिलाफ हुई टेस्ट करियर की शुरुआत बेहद यादगार रही है. सुथार ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से बेहद प्रभावित किया और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाते हुए अपने पहले ही मैच में ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ का खिताब जीता. सुथार ने कहा है कि उनका डेब्यू विकेट हमेशा उनका पसंदीदा विकेट रहेगा.

सुथार ने जियोस्टार पर अपने डेब्यू टेस्ट के बारे में कहा, ‘गौतम सर और कप्तान ने मुझे बताया कि मैं अपना डेब्यू करूंगा. यह बहुत गर्व का पल था क्योंकि, जब से मैंने खेलना शुरू किया, यह मेरा, मेरे पिता का और सभी का सपना था कि मैं भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलूं. जिस दिन से मैंने खेलना शुरू किया और जैसे-जैसे मैं रैंक में आगे बढ़ा, रेड-बॉल क्रिकेट मेरे लिए सब कुछ था. यह खेल का शिखर है. इसलिए, चाहे मैं अंडर-19 क्रिकेट खेल रहा था या रणजी ट्रॉफी, लक्ष्य हमेशा भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना था. सभी ने मुझे बहुत हिम्मत दी और मोटिवेट किया, इसलिए यह सच में बहुत खास लगा. मुझे कैप देते समय कुलदीप भाई की स्पीच बहुत प्रेरित करने वाली थी.’

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युवा खिलाड़ी ने कहा, ‘जब मेरा नाम टीम में आया, तो मैं आईपीएल के दौरान भी लाल गेंद से अभ्यास कर रहा था, यह सोच रहा था कि अगर मौका मिला तो मैं चीजों को कैसे करूंगा. यहां आने के बाद, मेरे तीन या चार लंबे अभ्यास सेशन हुए. गेंदबाजी में, यह सच में मायने नहीं रखता कि आप कितने घंटे लगाते हैं. अगर आपको गेंदबाजी पसंद है, तो आप बिना एहसास किए 20-25 ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं. जरूरी यह है कि आप जितना हो सके उतनी गेंदबाजी करते रहें.’

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Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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