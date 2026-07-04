VAIBHAV SOORYAVANSHI: डेब्यू मैच में नहीं चला वैभव सूर्यवंशी, सिर्फ इतने रन बनाकर लौटे पवेलियन

VAIBHAV SOORYAVANSHI Debut: इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में वैभव सूर्यवंशी को इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिला. जिसमें उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया. लेकिन अपने डेब्यू मैच में वैभव सूर्यवंशी बड़ी पारी खेल पाने में नाकाम रहे.
Published On Jul 04, 2026, 08:26 PM IST
Last UpdatedJul 04, 2026, 08:26 PM IST
इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 15 साल वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करने का मौका मिला. लेकिन वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके. इंग्लैंड के खिलाफ मुकाबले में सूर्यवंशी ने इतिहास रचा था. वो भारत के लिए सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में वैभव की शुरुआत काफी शानदार हुई थी. उन्होंने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाया. हालांकि वो अपनी पारी को बड़ी नहीं कर पाए.
इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू मैच में वैभव सूर्यवंशी 10 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट हुए. जिसमें वैभव के बल्ले से 2 ताबडतोड़ छक्के देखने को मिले. सूर्यवंशी का खाता तीसरे बॉल पर खुला. जब उन्होंने जोश टंग की गेंद पर सिंगल लिया. इसके बाद वैभव ने जोफ्रा आर्चर के खिलाफ पहली गेंद पर छक्का लगाया.
जो आईपीएल में उनकी टीम का हिस्सा रहे थे. इसके अलावा वैभव ने टंग की बॉल पर भी सिक्स लगाया. लेकिन अपनी पारी के 10वीं गेंद पर विल जैक्स को आगे बढ़ाकर छक्का लगाने की कोशिश में वैभव सूर्यवंशी स्टंपिंग का शिकार हो गए.
महज 15 साल 99 दिन की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया है. वैभव इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं. इंग्लैंड के खिलाफ एमिरेट्स ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर टॉस से पहले तिलक वर्मा ने वैभव को कैप सौंपी. वैभव सूर्यवंशी को संजू सैमसन के स्थान पर प्लेइंग इलेवन में मौका दिया गया है।.
इसी के साथ बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज ने शेफाली वर्मा के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. जिन्होंने 15 साल और 239 दिन की उम्र में भारत की तरफ से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू किया था. वहीं, पुरुषों में सचिन तेंदुलकर ने 16 साल और 205 दिन की उम्र में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू किया था.