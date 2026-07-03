Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

VIDEO: आखिरी ओवर में बनाने थे 14 रन, पहली बॉल पर लगा छक्का, फिर पोलार्ड ने पलट दी बाजी

MI न्यूयार्क की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 132 रन ही बना सकी, हालांकि एमआई न्यूयार्क के गेंदबाजों ने सिएटल की टीम को 127 रन ही रोक दिया.

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 03, 2026, 06:05 PM IST

Published On Jul 03, 2026, 06:05 PM IST

Last UpdatedJul 03, 2026, 06:05 PM IST

Kieron Pollard Over

Kieron Pollard Over

Major League Cricket 2026: मेजर लीग क्रिकेट 2026 में गुरुवार को रोमांचक मुकाबला देखने को मिला. MI न्यूयार्क ने आखिरी ओवर तक चले इस मुकाबले में सिएटल ओर्कास को पांच रन से हरा दिया. MI न्यूयार्क की जीत के हीरो रहे 39 साल के कायरन पोलार्ड, जिन्होंने आखिरी ओवर में गेंदबाजी से पूरा गेम ही पलट दिया.

सिएटल ओर्कास को आखिरी ओवर में जीत के लिए 14 रन बनाने थे और उसके दो विकेट शेष थे. पोलार्ड की पहली बॉल पर छक्का लगा, मगर आखिरी पांच बॉल में उन्होंने सिर्फ दो रन देकर एक विकेट हासिल किया, जिससे MI न्यूयार्क की जीत सुनिश्चित हो गई. 132 रनों के स्कोर का बचाव करते हुए एमआई न्यूयार्क के गेंदबाजों ने सिएटल की टीम को 127 रन ही रोक दिया.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

आखिरी ओवर में दिखा जबरदस्त रोमांच, पोलार्ड ने किया कमाल

133 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए सिएटल ओर्कास ने 19 ओवर में आठ विकेट पर 119 रन बना लिए थे, टीम को आखिरी ओवर में जीत के लिए 14 रन चाहिए थे. सिएटल ओर्कास के बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस 30 रन (29 गेंद) और जसदीप सिंह 15 रन (05 गेंद) क्रीज पर मौजूद थे. MI न्यूयार्क ने टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी कायरन पोलार्ड को गेंद सौंपी. कायरन पोलार्ड की पहली गेंद पर मार्कस स्टोइनिस ने छक्का जड़ दिया. अब पांच गेंदों पर सिर्फ आठ रन चाहिए थे, लेकिन पोलार्ड की अगली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में मार्कस स्टोइनिस कैच आउट हो गए, इसके साथ ही सिएटल ओर्कास की उम्मीदें खत्म हो गई. आखिरी चार गेंदों पर पोलार्ड ने सिर्फ दो रन दिए और MI न्यूयार्क को पांच रन से रोमांचक जीत दिलाई.

IND VS ENG 2nd T20I: अगर वैभव सूर्यवंशी का हुआ डेब्यू, तो सैमसन नहीं इस खिलाड़ी का कटेगा पत्ता

क्या रहा मैच का हाल ?

इस मैच की बात करें तो MI न्यूयार्क की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में आठ विकेट पर 132 रन ही बना सकी. क्विंटन डी कॉक ने 46 बॉल में 61 रन (छह चौके, दो छक्के) की पारी खेली. तजिंदर ढिल्लन ने 23 रन, कप्तान निकोलस पूरन ने 19 रन और कायरन पोलार्ड ने 12 रन की पारी खेली. सिएटल ओर्कास के लिए मार्क्स स्टोइनिस ने चार ओवर में 14 रन देकर तीन विकेट लिए. जसदीप सिंह और ओटनिल बार्टमैन ने दो-दो विकेट चटकाए.

133 रन के टारगेट का पीछा करते हुए सिएटल ओर्कास की टीम 20 ओवर में नौ विकेट पर 127 रन बनाए. मार्क्स स्टोइनिस ने 36 रन की पारी खेली. MI न्यूयार्क की तरफ से रोमारियो शेफर्ड ने चार ओवर में 16 रन देकर तीन विकेट लिए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

VIDEO: आखिरी ओवर में बनाने थे 6 रन, अकिल हुसैन की हैट्रिक, फिर भी रोमांचक मुकाबले में हारी टीम

VIDEO: आखिरी ओवर में बनाने थे 6 रन, अकिल हुसैन की हैट्रिक, फिर भी रोमांचक मुकाबले में हारी टीम
VIDEO: रोवमेन पॉवेल ने दसुन शनाका के एक ओवर में जड़े लगातार पांच छक्के

VIDEO: रोवमेन पॉवेल ने दसुन शनाका के एक ओवर में जड़े लगातार पांच छक्के

कीरोन पोलार्ड ने रचा इतिहास, शतकीय पारी से तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड

कीरोन पोलार्ड ने रचा इतिहास, शतकीय पारी से तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड

MI को मिली जीत पर पोलार्ड पर लगा तगड़ा जुर्माना, बैटिंग कोच की यह गलती पड़ी उन्हें भारी

MI को मिली जीत पर पोलार्ड पर लगा तगड़ा जुर्माना, बैटिंग कोच की यह गलती पड़ी उन्हें भारी

Latest News

ronaldo-6

Fifa World Cup: क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम बड़ी उपलब्धि, टूट गया पेपे का रिकॉर्ड
switzerland

Fifa World Cup: स्विट्जरलैंड ने बनाई राउंड ऑफ 16 में जगह, अल्जीरिया को 2-0 से हराया
gurnoor-brar-6

पहले टीम इंडिया के लिए डेब्यू अब 'ए' टीम के लिए कमाल, श्रीलंका में छा गए गुरनूर बराड़
vaibhav-sooryavanshi-50

IND VS ENG 2nd T20I: अगर वैभव सूर्यवंशी का हुआ डेब्यू, तो सैमसन नहीं इस खिलाड़ी का कटेगा पत्ता
mikel-oyarzabal

राउंड ऑफ 16 में पहुंचा स्पेन, एकतरफा मुकाबले में ऑस्ट्रिया को धोया
iyer-azhar-kl-rahul

3 मैचों में नतीजा 'सिफर', अनचाही लिस्ट में शामिल हुआ श्रेयस अय्यर का नाम

Editor's Pick

How 2011 World Cup Victory Gave 8 Years Old Suryansh Shedge Dream of Playing For India

8 साल की उम्र में देखा सपना, 5566 दिन बाद हुआ पूरा, सूर्यांश ने सुनाई उस रात की कहानी
India tour of England 2026: Full schedule, match timings, squads, venues, grounds, live streaming, where to watch, important questions

भारत के इंग्लैंड दौरे का पूरा शेड्यूल, मैच टाइमिंग, टीमें, मैदान और सभी अहम सवाल
Wasim Jaffer Raised Questions on This 23 Years Old Allrounder India Lost Series to Ireland

'वह 3-4 ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकता', वसीम जाफर ने 23 साल के ऑलराउंडर पर उठाए सवाल
5 Reasons Why India Lost Series in Ireland TOP Order and middle Order Failure

भारत की हार के 5 कारण, आखिर क्यों आयरलैंड में टीम इंडिया का क्यों हुआ बुरा हाल
Harmanpreet Kaur Not Happy after India getting out of t20 world cup 2026

Women T20 World Cup से बाहर होने के बाद भड़कीं हरमनप्रीत, जमकर सुनाया
IRE vs IND: Shreyas Iyer Blames Batter after White Wash in T20I series Against Ireland

IRE vs IND: सीरीज में सूपड़ा साफ होने के बाद किस पर भड़के अय्यर