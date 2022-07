युवा वेटलिफ्टर जेरेमी लालरिनुंगा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की झोली में दूसरा गोल्ड मेडल डाल दिया है। जेरेमी लालरिनुंगा कुल 300 किग्रा वजन उठाते हुए ये गोल्ड अपने नाम किया। इससे पहले मीराबाई चानू ने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। जेरेमी के गोल्ड के साथ ही भारत ने अब तक 5 मेडल अपने नाम कर लिए हैं। ये सभी मेडल वेटलिफ्टिंग में आए हैं।

JEREMY WINS GOLD ?

19-yr old @raltejeremy wins Gold on his debut at CWG, winning 2nd ? & 5th ? for ?? at @birminghamcg22 ?

Indomitable Jeremy lifted a total of 300kg (GR) in Men’s 67kg Finals?‍♂️ at #B2022

Snatch- 140Kg (GR)

Clean & Jerk- 160Kg

CHAMPION ?‍♂️?‍♀️#Cheer4India pic.twitter.com/pCZL9hnibu

