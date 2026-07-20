Fifa World Cup 2026: स्पेन बनी 2026 की चैंपियन, 96 साल में किस- किस टीम ने जीता है खिताब ?

ब्राजील और इटली की टीम ने लगातार दो बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. अर्जेंटीना के पास भी लगातार दो खिताब जीतने का मौका था, मगर स्पेन से हार की साथ उसका सपना टूट गया.
Published On Jul 20, 2026, 05:11 AM IST
Last UpdatedJul 20, 2026, 05:11 AM IST
Spain Football team
स्पेन ने फीफा विश्व कप 2026 के फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर दूसरी बार खिताब पर कब्जा किया है. स्पेन की टीम ने 16 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता. स्पेन की इस जीत के साथ अर्जेंटीना का लगातार दूसरा खिताब जीतने का सपना भी टूट गया.
ब्राजील और इटली की टीम ने लगातार दो बार फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. अर्जेंटीना के पास भी लगातार दो खिताब जीतने का मौका था, मगर स्पेन से हार की साथ उसका सपना टूट गया. 1930 में फीफा वर्ल्ड की शुरुआत हुई थी. ब्राजील की टीम ने सबसे ज्यादा पांच बार फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीता है, वहीं इटली ने चार बार इस खिताब पर कब्जा किया है. पिछले 96 साल में फीफा वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाले प्लेयर्स की लिस्ट…
|वर्ष
|विजेता
|स्कोर
|उपविजेता
|1930
|उरुग्वे
|4-2
|अर्जेंटीना
|1934
|इटली
|2-1
|चेकोस्लोवाकिया
|1938
|इटली
|4-2
|हंगरी
|1950
|उरुग्वे
|2-1
|ब्राज़ील
|1954
|वेस्ट जर्मनी
|3-2
|हंगरी
|1958
|ब्राज़ील
|5-2
|स्वीडन
|1962
|ब्राज़ील
|3-1
|चेकोस्लोवाकिया
|1966
|इंग्लैंड
|4-2
|वेस्ट जर्मनी
|1970
|ब्राज़ील
|4-1
|इटली
|1974
|वेस्ट जर्मनी
|2-1
|नीदरलैंड्स
|1978
|अर्जेंटीना
|3-1
|नीदरलैंड्स
|1982
|इटली
|3-1
|वेस्ट जर्मनी
|1986
|अर्जेंटीना
|3-2
|वेस्ट जर्मनी
|1990
|वेस्ट जर्मनी
|1-0
|अर्जेंटीना
|1994
|ब्राज़ील
|0-0 (3-2 पेनल्टी शूटआउट)
|इटली
|1998
|फ्रांस
|3-0
|ब्राज़ील
|2002
|ब्राज़ील
|2-0
|जर्मनी
|2006
|इटली
|0-0 (5-3 पेनल्टी शूटआउट)
|फ्रांस
|2010
|स्पेन
|1-0
|नीदरलैंड्स
|2014
|जर्मनी
|1-0
|अर्जेंटीना
|2018
|फ्रांस
|4-2
|क्रोएशिया
|2022
|अर्जेंटीना
|3-3 (4-2 पेनल्टी शूटआउट)
|फ्रांस
|2026
|स्पेन
|1-0
|अर्जेंटीना
सब्स्टीट्यूट फेरान टोरेस स्पेन की जीत के हीरो रहे, जिन्होंने एक्स्ट्रा टाइम में निर्णायक गोल दागते हुए टीम को साल 2010 के बाद उसका दूसरा खिताब जिताया. न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में तनावपूर्ण और कड़े मुकाबले वाले 90 मिनट बिना किसी गोल के खत्म होने के बाद, टोरेस ने आखिरकार 106वें मिनट में गतिरोध तोड़ा। इस फॉरवर्ड खिलाड़ी ने निको विलियम्स के हेडर से मिले बॉल को कंट्रोल किया और फिर बाएं पैर से जोरदार शॉट लगाकर अर्जेंटीना के गोलकीपर एमिलियानो मार्टिनेज को छकाते हुए गोल दागा. यह मैच का इकलौता और निर्णायक गोल साबित हुआ.