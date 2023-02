भारत को पहला T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले गेंदबाज जोगिंदर शर्मा ने क्रिकेट को कहा अलविदा

भारत को 2007 में पहला T20 वर्ल्ड कप का खिताब जिताने वाले गेंदबाज जोगिंदर शर्मा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। टीम इंडिया ने महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2007 में फाइनल में पाकिस्तान को हराकर पहली बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। इस खिताबी जीत में जोगिंदर शर्मा ने अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि इसके बाद उन्हें भारत की ओर से खेलने का मौका नहीं मिल सका।

2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में जोगिंदर शर्मा ने आखिरी ओवर में पाकिस्तान के उस समय के कप्तान मिस्बाह-उल हक को आउट कर भारत को चैंपियन बनाया था। जोंगिदर शर्मा लंबे समय से क्रिकेट से दूर थे। उन्होंने अपना आखिरी मुकाबला हरियाणा के लिए दिसंबर 2016 में खेला था। उन्हें टीम इंडिया के लिए सिर्फ 4 T20I और 4 वनडे मैच खेलने का ही मौका मिल पाया। फिलहाल वह हरियाणा पुलिस में DSP के पद पर तैनात हैं।

Announced retirement from cricket Thanks to each and everyone for your love and support ?❤️?? pic.twitter.com/A2G9JJd515