VIDEO: सूर्यांश शेडगे ने मचाई तबाही, मानव सुथार के ओवर में ठोके 27 रन

आईपीएल 2026 में रविवार को गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स की टीम आमने-सामने हुई. इस मैच में पंजाब किंग्स के युवा बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे का आक्रामक अंदाज देखने को मिला. सूर्यांश शेडगे ने गुजरात टाइटंस के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेली. उन्होंने मानव सुथार के एक ओवर में 27 रन ठोक डाले.

पंजाब किंग्स की टीम इस मैच में टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए खराब शुरुआत की. पंजाब की टीम ने एक समय 47 रन के स्कोर पर पांच विकेट गंवा दिए थे, इसके बाद सूर्यांश शेडगे और मार्कस स्टोइनिस ने पंजाब की पारी को संभाला. सूर्यांश ज्यादा आक्रामक नजर आए और उन्होंने 24 बॉल में अर्धशतक बनाया. गुजरात टाइटंस के खिलाफ पंजाब किंग्स के किसी बल्लेबाज का यह दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है. लियाम लिविंगस्टन ने साल 2022 में 21 बॉल में अर्धशतक लगाया था.

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मानव सुथार के ओवर में जड़े 27 रन

सूर्यांश शेडगे ने 14वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने आए मानव सुथार के ओवर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. इस ओवर की पहली बॉल पर स्टोइनिस ने सिंगल लिया और अगली पांच बॉल पर सूर्यांश ने 26 रन ठोक डाले. उन्होंने दूसरी और तीसरी बॉल पर लगातार छक्का लगाया. वहीं चौथी और पांचवीं गेंद पर चौका जड़ा. ओवर की आखिरी बॉल पर सूर्यांश ने छक्का जड़ दिया.

PBKS in recovery mode? 😲



🎥 The youngster Suryansh Shedge with three SIXES out of nowhere 👏👏



He also notches up his maiden #TATAIPL fifty, off only 24 balls 👌



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मानव सुथार के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

मानव सुथार गुजरात टाइटंस की तरफ से एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने वाले दूसरे स्पिनर बन गए हैं. इसी मैदान पर साल 2024 में राशिद खान ने आरसीबी के खिलाफ 29 रन लुटाए थे, जो गुजरात टाइटंस के किसी स्पिनर का सबसे महंगा ओवर है.

IPL में GT के किसी स्पिनर की तरफ से एक ओवर में दिए गए सबसे ज़्यादा रन

29 – राशिद खान बनाम RCB, अहमदाबाद, 2024

27 – मानव सुथार बनाम PBKS, अहमदाबाद, 2026, आज रात*

25 – राशिद खान बनाम LSG, अहमदाबाद, 2025

पंजाब किंग्स की टीम इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में नौ विकेट पर 163 रन बनाए. जेसन होल्डर ने चार विकेट चटकाए. सिराज और रबाडा को दो-दो सफलता मिली.