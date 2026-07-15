Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

ENG vs IND: न विराट चले, न रोहित, भारत ने 10 साल में सिर्फ दूसरी बार हासिल की है ऐसी खास जीत

भारत और इंग्लैंड के बीच वनडे सीरीज के पहले मैच में भारत ने 6 विकेट से जीत हासिल की है. इस मैच में रोहित और विराट दोनों ही कुछ शास नहीं कर पाए.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 15, 2026, 08:36 AM IST

Published On Jul 15, 2026, 08:36 AM IST

Last UpdatedJul 15, 2026, 08:36 AM IST

नई दिल्ली: भारतीय टीम की बल्लेबाजी लंबे अर्से से रोहित शर्मा और विराट कोहली पर निर्भर रही है. खास तौर पर वनडे फॉर्मेट में इन दोनों ने टीम को कई जीत दिलाई है. इन दोनों में से अगर किसी का योगदान न हो तो भारत के लिए खास तौर पर लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाता है. और अगर आप आंकड़े देखेंगे तो यह बात और आसानी से समझ आएगी.

इस दौरे पर भारत की पहली जीत

भारत ने इंग्लैंड को तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में 6 विकेट से हरा दिया. मंगलवार को एजबेस्टन में खेले गए मैच में भारत के सामने 259 रन का लक्ष्य था जो उसने 28 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया. भारतीय टीम के लिए इस दौरे पर यह पहली जीत है. पहले आयरलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल स रीज में 0-2 और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ 0-4 से भारत को करारी शिकस्त मिली थी. वनडे सीरीज में भारत कई सीनियर खिलाड़ियों के साथ उतरा है. इस सीरीज के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और केएल राहुल जैसे खिलाड़ी टीम के साथ जुड़े. और इसके बाद भारत ने वनडे सीरीज का आगाज जीत के साथ किया.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

बीते 10 साल. यानी 2016 के बाद वनडे इंटरनेशनल में सिर्फ दूसरा मौका है जब टीम ने रोहित और विराट की हाफ-सेंचुरी के बिना भारत ने 250 से ज्यादा का टारगेट हासिल किया हो. इससे पहले इंग्लैंड के खिलाफ 2022 में खेले गए वनडे मुकाबले में भारत ने 260 रन का लक्ष्य हासिल किया था. उस मैच में रोहित और विराट दोनों ने 17-17 रन बनाए थे.

क्या रहा भारत और इंग्लैंड पहले ODI का हाल

मंगलवार को खेले गए मैच की बात करें तो इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया. इंग्लैंड की टीम ने एक समय पर 107 रन पर अपने छह विकेट गंवा दिए थे. यहां से उसके लिए मैच में वापसी मुश्किल लग रही थी. लेकिन, टीम किसी तरह 258 के स्कोर तक पहुंची. जो रूट के नाबाद 76 और लियाम डाउसन के 68 रन की मदद से इंग्लैंड ने 250 का स्कोर पार किया. इंग्लैंड के लिए इन दोनों बल्लेबाजों ने सातवें विकेट के लिए 121 रन की साझेदारी की. हालांकि इंग्लैंड पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाया और 47.5 ओवर में ऑल आउट हो गया. बाएं हाथ के स्पिनर अक्षर पटेल ने चार विकेट लिए. 968 दिन बाद वनडे इंटरनेशनल खेल रहे जसप्रीत बुमराह ने 9 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट लिया.

फैंस की उम्मीद पर खरे नहीं उतरे रोहित और विराट

भारत के लिए लंबे वक्त बाद एक साथ खेल रहे रोहित और विराट से हालांकि फैंस को बहुत उम्मीद थी. लेकिन इन दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से बड़ी पारी नहीं निकली. रोहित ने 21 गेंद पर 11 और विराट ने 6 गेंद पर 5 रन बनाए. कप्तान शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 80 रन बनाए. वह रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर गए. चार विकेट पर 160 रन बनाकर भारत थोड़ी चिंताजनक स्थिति में तो था लेकिन यहां से ऑलराउंडर्स अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर ने बागडोर संभाली. दोनों ने अर्धशतक लगाए. सुंदर ने 52 और पटेल ने 57 रन की नाबाद पारियां खेलीं. दोनों के बीच हुई 102 रन की पार्टनरशिप ने भारत को सीरीज में 1-0 से बढ़त दिला दी.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

ENG vs IND: पहले वनडे में फेल हुई 'रो-को' की जोड़ी हुई फेल

ENG vs IND: पहले वनडे में फेल हुई 'रो-को' की जोड़ी हुई फेल
शुभमन गिल का जलवा, भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया

शुभमन गिल का जलवा, भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया
सस्ते में आउट हुए रोहित, वर्ल्ड कप ड्रीम को लगेगा झटका?

सस्ते में आउट हुए रोहित, वर्ल्ड कप ड्रीम को लगेगा झटका?
IND vs ENG: Axar Patel का कहर और Jasprit Bumrah का महा-रिकॉर्ड, England 258 रनों पर ढेर!

IND vs ENG: Axar Patel का कहर और Jasprit Bumrah का महा-रिकॉर्ड, England 258 रनों पर ढेर!

Latest News

virat-rohit-28

ENG vs IND: पहले वनडे में फेल हुई 'रो-को' की जोड़ी हुई फेल
shubman-gill-1-30

शुभमन गिल का जलवा, भारत ने पहले वनडे में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया
pedro-poro

फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में पहुंचा स्पेन, ओरियाजबाल और पोरो ने किए गोल
fifa-world-cup-9

एम्बाप्पे लगातार तीसरे विश्व कप फाइनल से चूके, ‘गोल्डन बूट’ की दौड़ में मेसी बराबरी बरकरार
shubman-gill-2026-07-15t005633-802

इंग्लैंड पर जीत के बाद शुभमन गिल का बड़ा दावा, टीम को था बड़े टारगेट को चेज करने का भरोसा
rohit-sharma-1-71

सस्ते में आउट हुए रोहित, वर्ल्ड कप ड्रीम को लगेगा झटका?

Editor's Pick

2nd Time in 10 Years India Chased 250 plus score in odi without rohit and virat fifty

न विराट चले, न रोहित, भारत ने 10 साल में सिर्फ दूसरी बार हासिल की है ऐसी खास जीत
WATCH Jofra Archer Dismissed Virat Kohli with a Fast Ball India vs England 1st ODI at Edgbaston

आर्चर ने किया कोहली की वापसी का मजा किरकिरा, तूफानी रफ्तार से बनाया सस्ते में शिकार
India vs England 1st ODI Preview Stats Head to Head Edgbaston Record

हालिया रिकॉर्ड भारत के पक्ष में, एजबेस्टन में 11 साल से इंग्लैंड अजेय, कांटे का रहेगा मुकाबला
Jasprit Bumrah will play his first ODI since the 2023 World Cup final after 968 days

ENG vs IND: खत्म होगा 968 दिन लंबा इंतजार, आखिर वनडे में हुई जसप्रीत बुमराह की वापसी
Virat Kohli can Break Sachin Tendulkar Record of fastest 15000 ODI Runs

ENG vs IND: विराट कोहली के निशाने पर सचिन और धोनी का बड़ा रिकॉर्ड
Stephen Fleming and Chennai Super Kings part ways after 18 years

स्टीफन फ्लेमिंग और CSK की राहें हुईं जुदा, खत्म हुआ 18 साल पुराना साथ