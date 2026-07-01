Vaibhav SooryavanshiVirat KohliRohit SharmaIND vs ENGShreyas Iyer
Copied

IND vs ENG: T20I से पहले भारत को तलाशने होंगे 3 अहम सवालों के जवाब, उसके बिना हो जाएगी मुश्किल!

ENG vs IND: भारत और इंग्लैंड के बीच पहला टी20 आज, बुधवार 1 जुलाई को खेला जाएगा. इस मैच से पहले टीम इंडिया के सामने कई अहम सवाल हैं. और इनका जवाब श्रेयस अय्यर ऐंड कंपनी का काम आसान कर देगा.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 01, 2026, 02:30 PM IST

Published On Jul 01, 2026, 02:30 PM IST

Last UpdatedJul 01, 2026, 02:30 PM IST

india vs england

india vs england

India vs England 1st T20I Predicted 11: भारत के पास गम मनाने का ज्यादा वक्त नहीं है. अब परीक्षा कठिन है. अगर आयरलैंड के खिलाफ सीरीज को प्री-बोर्ड कहा जाए तो इंग्लैंड के मुकाबले बोर्ड के मुश्किल एग्जाम जैसे हैं. और प्री-बोर्ड ने ही दुनिया की नंबर वन टी20 टीम को पेचीदगी में उलझा दिया तो अगली परीक्षा से पहले चेत जाना और जरूरी हो जाता है. ऐसे में भारतीय टीम के सामने तीन बड़े सवाल हैं. और सीरीज के शुरुआती मैच में इनके जवाब तलाशे जाएंगे.

क्या वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका?

श्रेयस अय्यर की कप्तान के रूप में शुरुआत अच्छी नहीं रही. आयरलैंड को भारत के लिए आसान प्रतिद्वंद्वी माना जा रहा था. लेकिन उसने दोनों टी20 मैचों में भारत को हराया. सवालों के घेरे में मुख्य रूप से भारतीय बल्लेबाजी रही. वर्ल्ड कप के स्टार संजू सैमसन दोनों मैचों में पहली गेंद पर आउट हुए. स्कोरर को परेशान किए बिना. अभिषेक ने पहले मैच में 49 रन बनाए. लेकिन दूसरे भी वह भी खाता नहीं खोल सके. और ईशान किशन ने दोनों मुकाबलों में कुल जमा 18 रन का योगदान दिया. और टॉप 3 की इसी असफलता ने एक बड़े सवाल को पूछे जाने की वजह को और पुख्ता किया. सवाल वही, क्या वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलेगा?

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

कैप मिलेगी या बढ़ेगा इंतजार

वैभव से जुड़ा यह एक पूरक प्रश्न है. वह सिर्फ 15 साल के हैं. लेकिन आज के दौर में शायद सबसे चर्चित क्रिकेटर. उनके बारे में सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं. आईपीएल 2026 में 776 रन बनाकर उन्होंने ऑरेंज कैप अपने नाम की. जसप्रीत बुमराह हों या जॉश हेजलवुड, सभी पर वैभव का बल्ला चला. इसके अलावा घरेलू और एज ग्रुप क्रिकेट में भी बाएं हाथ के इस ओपनर ने खूब रन बनाए. तभी तो आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली टी20 टीम में उन्हें चुना गया. वह भारत के लिए चुने जाने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने. लेकिन भारत की सीनियर टीम की जर्सी में उन्हें खेलते देखने के लिए फैंस का इंतजार अभी पूरा नहीं हुआ है.

श्रेयस अय्यर के बयान से बढ़ा सस्पेंस

मैच से पहले कप्तान श्रेयस अय्यर ने इस बात से इनकार किया कि सूर्यवंशी के डेब्यू के लिए बाहर से भी मांग आ रही है. उन्होंने कहा,‘मैने ऐसा कुछ नहीं देखा. मुझे सच में नहीं पता. मैं समाचार नहीं देखता और न ही सोशल मीडिया. मैने कुछ नहीं सुना.’ इसके साथ ही उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों को और मौका देने की बात कही. तो क्या… वैभव के लिए अभी वह ‘सही’ वक्त नहीं आया है जिसका जिक्र सहायक कोच रेयान टेन डेस्काते कर चुके हैं.

वरुण चक्रवर्ती तो आए, पर बाहर कौन?

वरुण चक्रवर्ती का फिट होकर टीम के साथ जुड़ना बहुत राहत की बात है. गौतम गंभीर की कोचिंग प्लानिंग में यह मिस्ट्री स्पिनर काफी अहम किरदार निभाता है. पर सवाल यह है कि इंग्लैंड, जहां सीमर्स को ज्यादा तवज्जो दी जाती है, वहां यह फिरकी गेंदबाज कैसे फिट होगा. दूसरा, अगर आप वरुण को टीम में रखते हैं तो अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा और प्रिंस यादव की तिकड़ी में से किसे बाहर किया जाएगा. हर्षित ने गेंद और बल्ले दोनों से प्रभावित किया, प्रिंस यादव को आयरलैंड के खिलाफ एक ही मैच में मौका मिला. और उसमें उन्होंने तीन विकेट लिए. और अर्शदीप तो भारत के सबसे कामयाब टी20 इंटरनेशनल बॉलर हैं. यानी यह सवाल भी आसान नहीं.

सूर्यांश शेडगे पर किया जाएगा भरोसा?

सूर्यांश शेडगे को आयरलैंड के खिलाफ एक मैच में मौका मिला. उसमें उन्होंने 2 ओवरों में 25 रन दिए. और बल्ले से सिर्फ एक रन बनाया. पूर्व भारतीय बल्लेबाज वसीम जाफर कहते हैं कि यह खिलाड़ी 3-4 ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकता. तो, क्या 23 साल के इस खिलाड़ी को इंग्लैंड जैसे मजबूत विपक्षी के सामने टीम का हिस्सा बनाया जाएगा. टीम में शिवम दूबे के रूप में एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर है. तो, क्या सूर्यांश को भी इसी लिस्ट में रखा जाएगा. गंभीर क्रिकेट में लंबे बल्लेबाजी क्रम के हिमायती रखते हैं. तो, ऐसे में देखना होगा कि क्या सूर्यांश के रूप में एक ऑलराउंडर रखा जाता है या टॉप ऑर्डर में अतिरिक्त बल्लेबाज को मौका मिलता है.

भारत (संभावित) 1 वैभव सूर्यवंशी, 2 अभिषेक शर्मा, 3 ईशान किशन (विकेटकीपर), 4 श्रेयस अय्यर (कप्तान), 5 तिलक वर्मा, 6.शिवम दुबे, 7 अक्षर पटेल, 8 हर्षित राणा, 9 अर्शदीप सिंह, 10, प्रिंस यादव, 11 वरुण चक्रवर्ती

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

'ऐसा कुछ नहीं सुना...', वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के लिए उठी मांग पर अय्यर का जवाब

'ऐसा कुछ नहीं सुना...', वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के लिए उठी मांग पर अय्यर का जवाब
भारत के इंग्लैंड दौरे का पूरा शेड्यूल, मैच टाइमिंग, टीमें, मैदान और सभी अहम सवाल

भारत के इंग्लैंड दौरे का पूरा शेड्यूल, मैच टाइमिंग, टीमें, मैदान और सभी अहम सवाल
'वह 3-4 ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकता', वसीम जाफर ने 23 साल के ऑलराउंडर पर उठाए सवाल

'वह 3-4 ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकता', वसीम जाफर ने 23 साल के ऑलराउंडर पर उठाए सवाल
भारत के खिलाफ पहले टी20 के लिए हुआ इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन का ऐलान, जोफ्रा आर्चर हुए बाहर

भारत के खिलाफ पहले टी20 के लिए हुआ इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन का ऐलान, जोफ्रा आर्चर हुए बाहर

Latest News

vaibhav-shreyas

'ऐसा कुछ नहीं सुना...', वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू के लिए उठी मांग पर अय्यर का जवाब
kylian-mbappe-3

स्वीडन को हराकर फ्रांस अंतिम-16 में पहुंचा, एमबाप्पे ने खतरे में डाला मेसी का रिकॉर्ड
india-vs-england-21

भारत के इंग्लैंड दौरे का पूरा शेड्यूल, मैच टाइमिंग, टीमें, मैदान और सभी अहम सवाल
wasim-jaffer-6

'वह 3-4 ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकता', वसीम जाफर ने 23 साल के ऑलराउंडर पर उठाए सवाल
england-t20

भारत के खिलाफ पहले टी20 के लिए हुआ इंग्लैंड की प्लेइंग इलेवन का ऐलान, जोफ्रा आर्चर हुए बाहर

vaibhav-14

Vaibhav Suryavanshi के Debut से कटेगा इस Senior Player का पत्ता!

Editor's Pick

India tour of England 2026: Full schedule, match timings, squads, venues, grounds, live streaming, where to watch, important questions

भारत के इंग्लैंड दौरे का पूरा शेड्यूल, मैच टाइमिंग, टीमें, मैदान और सभी अहम सवाल
Wasim Jaffer Raised Questions on This 23 Years Old Allrounder India Lost Series to Ireland

'वह 3-4 ओवर गेंदबाजी नहीं कर सकता', वसीम जाफर ने 23 साल के ऑलराउंडर पर उठाए सवाल
5 Reasons Why India Lost Series in Ireland TOP Order and middle Order Failure

भारत की हार के 5 कारण, आखिर क्यों आयरलैंड में टीम इंडिया का क्यों हुआ बुरा हाल
Harmanpreet Kaur Not Happy after India getting out of t20 world cup 2026

Women T20 World Cup से बाहर होने के बाद भड़कीं हरमनप्रीत, जमकर सुनाया
IRE vs IND: Shreyas Iyer Blames Batter after White Wash in T20I series Against Ireland

IRE vs IND: सीरीज में सूपड़ा साफ होने के बाद किस पर भड़के अय्यर
वैभव सूर्यवंशी की टीम में एंट्री, तो आखिर कौन होगा बाहर?

वैभव सूर्यवंशी की टीम में एंट्री, तो आखिर कौन होगा बाहर?