3 मैचों में नतीजा 'सिफर', अनचाही लिस्ट में शामिल हुआ श्रेयस अय्यर का नाम

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3 भारतीय कप्तान जो पहले 3 मैचों में नहीं हासिल कर पाए कोई जीत, अनचाही लिस्ट में शामिल हुआ श्रेयस अय्यर का नाम

श्रेयस अय्यर को भारत का नया टी20 कप्तान बनाया गया है. उन्होंने सूर्यकुमार यादव की जगह ली जिनकी कप्तानी में भारत ने तीन महीने पहले ही टी20 वर्ल्ड कप जीता था.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 03, 2026, 11:50 AM IST

Published On Jul 03, 2026, 11:50 AM IST

Last UpdatedJul 03, 2026, 11:50 AM IST

नई दिल्ली: भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया सीरीज का पहला टी20 इंटरनेशनल मैच बारिश के कारण धुल गया. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सात विकेट पर 189 रन बनाए. इसके बाद आई बरसात की वजह से दूसरी पारी की एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी. और हार-जीत के फैसले के बिना मैच रद्द हो गया. इसके साथ ही श्रेयस अय्यर का नाम एक खास लिस्ट में जुड़ गया. इस अनचाही लिस्ट में हालांकि अय्यर आना नहीं चाहते होंगे.

श्रेयस अय्यर को टी20 टीम का कप्तान बनाने के साथ ही भारतीय सिलेक्टर्स ने नए युग की शुरुआत की. चयनकर्ताओं ने साल 2028 के टी20 वर्ल्ड कप और ओलिंपिक की तैयारियों को देखते हुए ही शायद अय्यर को यह जिम्मेदारी सौंपी है. लेकिन अय्यर अभी तक कोई भी मुकाबला अपनी कप्तानी में जीत नहीं पाए हैं. हालांकि ज्यादातर भारतीय कप्तानों ने शुरुआती मुकाबलों में ही जीत हासिल कर ली है. लेकिन अय्यर अभी इसस महरूम हैं.

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अय्यर हालांकि पहले भारतीय कप्तान नहीं हैं जिन्हें अपने कार्यकाल के पहले तीन मैचों में से किसी में भी जीत नहीं मिली. इससे पहले भी भारतीय कप्तान हुए हैं जिन्हें अपनीप पहली जीत के लिए इंतजार करना पड़ा था.

श्रेयस अय्यर को सूर्यकुमार यादव के स्थान पर भारतीय टी20 टीम का कप्तान बनाया गया. अय्यर को आयरलैंड के खिलाफ लगातार दो टी20 इंटरनेशनल मैचों में हार का सामना करना पड़ा था. भारत को पहली बार आयरलैंड के खिलाफ हार मिली. इसके बाद इंग्लैंड सीरीज का पहला मैच भी बारिश की भेंट चढ़ गया. तो, अय्यर अभी तक तीन मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं और जीत का खाता खुलना अभी बाकी है.

हालांकि उनके आईपीएल करियर की बात करें तो उन्होंने दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी करते हुए वह पहले दो मैचों में जीते थे.

इस लिस्ट में मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम भी है. अजहर ने 95 टेस्ट और 175 वनडे इंटरनेशनल मैचों में भारत की कप्तानी की. हालांकि बतौर कप्तान उनके करियर का आगाज भी बहुत अच्छा नहीं रहा था. अजहरुद्दीन को 1990 में भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था. उन्हें अपने पहले ही मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में खेले गए मैच में 10 विकेट से हार मिली थी. इसके बाद दो टेस्ट मैच ड्रॉ रहे. उनकी हार का सिलसिला वनडे सीरीज में भी जारी रहा. भारत, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के त्रिकोणीय सीरीज में भारत को हार मिली. तो अजहर को कप्तान के रूप में अपनी पहली जीत के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा. दो फॉर्मेट, तीन हार और दो ही ड्रॉ के बाद उन्हें अपनी पहली जीत मिली. वेलिंग्टन में न्यूजीलैंड को भारत ने एक रन से हराया था.

केएल राहुल का नाम भी इस सूची में है. राहुल को साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच में पहली बार भारतीय टीम की कप्तानी का मौका मिला. साल 2020-21 में इस दौरे पर विराट कोहली पीठ में चोट के चलते अंतिम समय पर बाहर हो गए. हालांकि, राहुल भारत को जीत नहीं दिला पाए और साउथ अफ्रीका ने वॉन्डर्स पर जीत हाल सीरीज बराबर कर ली.

इसके बाद राहुल ने इसी दौरे पर वनडे सीरीज में भी भारतीय टीम की कप्तानी की. लेकिन यहां भारत को 0-3 से वाइटवॉश का सामना करना पड़ा. तो, राहुल क्रिकेट करियर में बतौर कप्तान पहले चार मैचों में जीत हासिल नहीं कर पाए. इसके बाद कप्तानी के अपने अगले चरण में उसी साल जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने वनडे सीरीज में 3-0 से जीत हासिल की.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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