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श्रेयस अय्यर को क्यों सौंपी गई भारतीय टी20 टीम की कमान, 3 पॉइंट्स में समझिए सारी बात

भारत ने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. श्रेयस अय्यर को इस टीम की कमान सौंपी गई है. इसके साथ ही एशियन गेम्स के लिए भी अय्यर की अगुआई में ही भारतीय टीम उतरेगी.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 06, 2026, 01:38 PM IST

Published On Jun 06, 2026, 01:38 PM IST

Last UpdatedJun 06, 2026, 01:38 PM IST

Shreyas Iyer captain

भारतीय क्रिकेट ने अब अगले पड़ाव की ओर कदम बढ़ा दिए हैं. आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए टी20 टीम की कमान अब श्रेयस अय्यर को सौंप दी गई है. इसके साथ ही हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान सूर्यकुमार यादव की छुट्टी हो गई है. शनिवार, 6 जून को मुंबई में चयनकर्ताओं ने इस बात का ऐलान किया. इसके साथ ही तिलक वर्मा को उपकप्तान बनाया गया है. ऐसी चर्चाएं गर्म थीं कि अय्यर को ही भारत का अगला टी20 कप्तान बनाया जाएगा. और सोमवार सुबह अय्यर को बीसीसीआई हेडक्वॉर्टर में बुलाया भी गया.

तो आखिर क्यों बीसीसीआई ने अय्यर को सौंपी है जिम्मेदारी

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आईपीएल में कमाल का रिकॉर्ड
श्रेयस अय्यर ने आईपीएल में लगातार दो साल अपनी कप्तानी से साबित किया है. श्रेयस अय्यर की कप्तानी में साल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने आईपीएल का खिताब जीता. इसके बाद साल 2025 में अय्यर पंजाब किंग्स की टीम के साथ जुड़े. अय्यर की कप्तानी में पंजाब किंग्स की टीम फाइनल तक पहुंची. हालांकि फाइनल में उनकी टीम को हार का सामना करना पड़ा. लेकिन जिस तरह से अय्यर ने अपनी टीम की अगुआई की उसकी हर ओर तारीफ हुई. साल 2026 के आईपीएल में भी पंजाब किंग्स का खेल शुरुआती चरण में बहुत कमाल का था. टीम शुरू के सात में से एक भी मैच नहीं हारी थी. लेकिन बात में टीम ने सात में से छह मैच हारे. और टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई.

कप्तानी में निखरी बल्लेबाजी
कई बार ऐसा कहा जाता है कि कप्तान बनने के बाद खिलाड़ी की बल्लेबाजी पर नकारात्मक असर पड़ता है. लेकिन अय्यर के साथ ऐसा नहीं है. कप्तान बनने के बाद उनकी बैटिंग कमाल रही है. कप्तानी उनके लिए बोझ नहीं जिम्मेदारी बनी है. इसमें वह और निखरकर सामने आए हैं. और साल-दर-साल उनके प्रदर्शन में सुधार आया है. 2024 में जब वह कप्तान बने तो उनके खेल में सुधार आया. साल 2024 में उन्होंने 15 मैचों में 39 के औसत से 351 रन बनाए. 146.86 का स्ट्राइक रेट रहा. 2025 में 17 मैचों में 175 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 604 और 2026 में 14 मैचों में 498 रन बनाए.

भविष्य पर निगाहें
अय्यर को कप्तान बनाने के पीछे एक बड़ी वजह भविष्य पर निगाह हैं. सूर्यकुमार यादव अब करीब 36 साल के हो गए हैं. और भारत को अगले दो साल में टी20 वर्ल्ड कप 2028 और ओलिंपिक में खेलना है. तब तक सूर्या करीब 38 साल के हो जाएंगे. और अब सिलेक्टर 2028 तक किसी अपेक्षाकृत युवा चेहरे के साथ जाना चाहता है. अय्यर को कप्तान बनाने का अर्थ यही है कि आखिर अगले वर्ल्ड कप में टीम अय्यर की अगुआई में ही उतरना चाहती है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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