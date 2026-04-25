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WATCH IPL 2026: प्रभसिमरन सिंह ने लगाए एक ओवर में छह चौके, सिर्फ तीन बार हुआ है ऐसा

प्रभसिमरन सिंह ने पारी के छठे ओवर में एक दो लगातार छह चौके लगाए. आईपीएल के इतिहास में ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 25, 2026, 07:33 PM IST

Published On Apr 25, 2026, 07:33 PM IST

Last UpdatedApr 25, 2026, 07:33 PM IST

Prabhsimran Singh six fours in an over

प्रभसिमरन सिंह ने लगाए एक ओवर में छह चौके

पंजाब किंग्स के ओपनर प्रभसिमरन सिंह ने शनिवार, 25 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ धमाकेदार पारी खेली. 265 रन का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम के लिए प्रियांश आर्या के साथ मिलकर प्रभसिमरन ने धमाकेदार शुरुआत की. दोनों बल्लेबाजों ने पावरप्ले में 116 रन जोड़े. यह आईपीएल के इतिहास में पावरप्ले में बना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है.

दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी का जवाब पंजाब किंग्स ने शुरुआत में उसी अंदाज में दिया. दिल्ली ने दो विकेट पर 264 रन का स्कोर बनाया. और इसे हासिल करने के लिए पंजाब को तूफानी अंदाज में खेलने की जरूरत थी. और वैसा ही उसके बल्लेबाजों ने किया भी.

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प्रभसिमरन सिंह ने मुकेश कुमार के ओवर में लगा दिए लगातार छह चौके

पंजाब किंग्स के ओपनर ने पावरप्ले के आखिरी ओवर में लगातार छह चौके लगाए. दाएं हाथ के इस मीडियम पेसर के ओवर में प्रभसिमरन ने जमकर हाथ खोले. ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंपर पर लो फुल टॉस थी. इस पर चौका लगाकर प्रभसिमरन ने 18 गेंद पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की. पंजाब किंग्स के इस बल्लेबाज ने अगली पांच गेंदों पर भी चौके लगाए. उन्होंने मैदान के हर कोने में चौके लगाए.

IPL में एक ओवर में लगातार छह चौके लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज

आईपीएल के इतिहास में यह पहली बार नहीं है जब किसी बल्लेबाज ने एक ओवर की सभी छह गेंद पर चौका लगाया हो. इससे पहले ऐसा दो बार और हो चुका है. सबसे पहले ऐसा राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए अजिंक्य रहाणे ने ऐसा किया था. रहाणे ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाज एस. अरविंद के ओवर की सभी छह गेंद पर चौके लगाए थे. साल 2012 में बेंगलुरु में खेले गए मैच में पारी के 14वें ओवर में ऐसा किया था.

इसके बाद पृथ्वी साव ने साल 2021 में अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज शिवम मावी के ओवर की छह गेंद पर छह चौके लगाए थे. दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए साव ने पारी के पहले ही ओवर में छह चौके जड़ दिए थे.

प्रभसिमरन सिंह ने मैच में 26 गेंद पर 76 रन की तूफानी पारी खेली. उन्हें कुलदीप यादव ने एलबीडब्ल्यू किया. उन्होंने अपनी पारी में नौ चौके और पांच छक्के लगाए.

दिल्ली ने बनाया रनों का पहाड़

इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. दिल्ली के लिए केएल राहुल के नाबाद 152 और नीतीश राणा के 91 रन की मदद से दिल्ली ने 264 रन बनाए. केएल राहुल 68 गेंद पर यह पारी खेली. वह आईपीएल में 150 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने. यह टी20 क्रिकेट में भी किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक स्कोर है. इससे पहले तिलक वर्मा ने 151 रन का स्कोर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हैदराबाद के लिए खेलते हुए मेघालय के खिलाफ यह स्कोर बनाया था.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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