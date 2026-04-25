पंजाब किंग्स के ओपनर प्रभसिमरन सिंह ने शनिवार, 25 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ धमाकेदार पारी खेली. 265 रन का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम के लिए प्रियांश आर्या के साथ मिलकर प्रभसिमरन ने धमाकेदार शुरुआत की. दोनों बल्लेबाजों ने पावरप्ले में 116 रन जोड़े. यह आईपीएल के इतिहास में पावरप्ले में बना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है.

दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी का जवाब पंजाब किंग्स ने शुरुआत में उसी अंदाज में दिया. दिल्ली ने दो विकेट पर 264 रन का स्कोर बनाया. और इसे हासिल करने के लिए पंजाब को तूफानी अंदाज में खेलने की जरूरत थी. और वैसा ही उसके बल्लेबाजों ने किया भी.

Add Cricket Country as a Preferred Source

प्रभसिमरन सिंह ने मुकेश कुमार के ओवर में लगा दिए लगातार छह चौके

पंजाब किंग्स के ओपनर ने पावरप्ले के आखिरी ओवर में लगातार छह चौके लगाए. दाएं हाथ के इस मीडियम पेसर के ओवर में प्रभसिमरन ने जमकर हाथ खोले. ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंपर पर लो फुल टॉस थी. इस पर चौका लगाकर प्रभसिमरन ने 18 गेंद पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की. पंजाब किंग्स के इस बल्लेबाज ने अगली पांच गेंदों पर भी चौके लगाए. उन्होंने मैदान के हर कोने में चौके लगाए.

This is unreal hitting 😮‍💨



6 balls, 6 boundaries for Prabhsimran Singh, only the 3rd player to do it in #TATAIPL.



Punjab Kings ends the powerplay in a commanding position, Will we witness the highest ever run chase of TATA IPL tonight? pic.twitter.com/z1Tggdi51B — Star Sports (@StarSportsIndia) April 25, 2026

IPL में एक ओवर में लगातार छह चौके लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज

आईपीएल के इतिहास में यह पहली बार नहीं है जब किसी बल्लेबाज ने एक ओवर की सभी छह गेंद पर चौका लगाया हो. इससे पहले ऐसा दो बार और हो चुका है. सबसे पहले ऐसा राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए अजिंक्य रहाणे ने ऐसा किया था. रहाणे ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाज एस. अरविंद के ओवर की सभी छह गेंद पर चौके लगाए थे. साल 2012 में बेंगलुरु में खेले गए मैच में पारी के 14वें ओवर में ऐसा किया था.

इसके बाद पृथ्वी साव ने साल 2021 में अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज शिवम मावी के ओवर की छह गेंद पर छह चौके लगाए थे. दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए साव ने पारी के पहले ही ओवर में छह चौके जड़ दिए थे.

प्रभसिमरन सिंह ने मैच में 26 गेंद पर 76 रन की तूफानी पारी खेली. उन्हें कुलदीप यादव ने एलबीडब्ल्यू किया. उन्होंने अपनी पारी में नौ चौके और पांच छक्के लगाए.

दिल्ली ने बनाया रनों का पहाड़

इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. दिल्ली के लिए केएल राहुल के नाबाद 152 और नीतीश राणा के 91 रन की मदद से दिल्ली ने 264 रन बनाए. केएल राहुल 68 गेंद पर यह पारी खेली. वह आईपीएल में 150 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने. यह टी20 क्रिकेट में भी किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक स्कोर है. इससे पहले तिलक वर्मा ने 151 रन का स्कोर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हैदराबाद के लिए खेलते हुए मेघालय के खिलाफ यह स्कोर बनाया था.