प्रभसिमरन सिंह ने पारी के छठे ओवर में एक दो लगातार छह चौके लगाए. आईपीएल के इतिहास में ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए.
Published On Apr 25, 2026, 07:33 PM IST
Last UpdatedApr 25, 2026, 07:33 PM IST
प्रभसिमरन सिंह ने लगाए एक ओवर में छह चौके
पंजाब किंग्स के ओपनर प्रभसिमरन सिंह ने शनिवार, 25 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ धमाकेदार पारी खेली. 265 रन का पीछा करने उतरी पंजाब की टीम के लिए प्रियांश आर्या के साथ मिलकर प्रभसिमरन ने धमाकेदार शुरुआत की. दोनों बल्लेबाजों ने पावरप्ले में 116 रन जोड़े. यह आईपीएल के इतिहास में पावरप्ले में बना दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है.
दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों की तूफानी बल्लेबाजी का जवाब पंजाब किंग्स ने शुरुआत में उसी अंदाज में दिया. दिल्ली ने दो विकेट पर 264 रन का स्कोर बनाया. और इसे हासिल करने के लिए पंजाब को तूफानी अंदाज में खेलने की जरूरत थी. और वैसा ही उसके बल्लेबाजों ने किया भी.
पंजाब किंग्स के ओपनर ने पावरप्ले के आखिरी ओवर में लगातार छह चौके लगाए. दाएं हाथ के इस मीडियम पेसर के ओवर में प्रभसिमरन ने जमकर हाथ खोले. ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंपर पर लो फुल टॉस थी. इस पर चौका लगाकर प्रभसिमरन ने 18 गेंद पर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की. पंजाब किंग्स के इस बल्लेबाज ने अगली पांच गेंदों पर भी चौके लगाए. उन्होंने मैदान के हर कोने में चौके लगाए.
आईपीएल के इतिहास में यह पहली बार नहीं है जब किसी बल्लेबाज ने एक ओवर की सभी छह गेंद पर चौका लगाया हो. इससे पहले ऐसा दो बार और हो चुका है. सबसे पहले ऐसा राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हुए अजिंक्य रहाणे ने ऐसा किया था. रहाणे ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के गेंदबाज एस. अरविंद के ओवर की सभी छह गेंद पर चौके लगाए थे. साल 2012 में बेंगलुरु में खेले गए मैच में पारी के 14वें ओवर में ऐसा किया था.
इसके बाद पृथ्वी साव ने साल 2021 में अहमदाबाद में कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाज शिवम मावी के ओवर की छह गेंद पर छह चौके लगाए थे. दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए साव ने पारी के पहले ही ओवर में छह चौके जड़ दिए थे.
प्रभसिमरन सिंह ने मैच में 26 गेंद पर 76 रन की तूफानी पारी खेली. उन्हें कुलदीप यादव ने एलबीडब्ल्यू किया. उन्होंने अपनी पारी में नौ चौके और पांच छक्के लगाए.
इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. दिल्ली के लिए केएल राहुल के नाबाद 152 और नीतीश राणा के 91 रन की मदद से दिल्ली ने 264 रन बनाए. केएल राहुल 68 गेंद पर यह पारी खेली. वह आईपीएल में 150 से ज्यादा रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने. यह टी20 क्रिकेट में भी किसी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया सर्वाधिक स्कोर है. इससे पहले तिलक वर्मा ने 151 रन का स्कोर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हैदराबाद के लिए खेलते हुए मेघालय के खिलाफ यह स्कोर बनाया था.