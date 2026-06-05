शनिवार को होगा टीम का ऐलान, अगरकर ऐंड कंपनी के सामने हैं 5 सवाल

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट एक पड़ाव पर है. यहां कुछ ऐसे फैसले लिए जाने हैं जो आने वाले वक्त में टीम की दिशा और दशा की ओर इशारा कर सकते हैं. शनिवार, 6 जून को अजित अगरकर की अगुआई वाली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चयन समिति जब बैठक करेगी तो उसके सामने कई अहम सवाल होंगे. सिलेक्शन कमिटी को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के साथ-साथ एशियन गेम्स के लिए टी20 टीम का चयन करना होगा.

सिलेक्शन कमिटी के सामने एक बड़ा सवाल इस बात का भी होगा कि आखिर लगभग एक ही वक्त पर होने वाली दो सीरीज के लिए टीम कैसे चुनी जाए. एशियन गेम्स में भारतीय टीम मेडल के लिए खेलेगी. और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज की अहमियत भी कम नहीं. और आयरलैंड व इंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय टीम के सिलेक्शन में पिछली अंतरराष्ट्रीय सीरीज को देखा जाए या आईपीएल 2026 की मौजूदा फॉर्म पर ध्यान दिया जाए.

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सवाल 1- सूर्यकुमार यादव का क्या होगा

यह बड़ा सवाल है. और सिलेक्शन कमिटी के सामने शायद सबसे बड़ा सवाल. सूर्या की कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत हासिल की. लेकिन उनका व्यक्तिगत फॉर्म बहुत खराब रहा. टी20 वर्ल्ड कप में भी वह बहुत रन नहीं बना सके. इसके बाद इंतजार किया गया आईपीएल का. लेकिन मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए उनका बुरा फॉर्म जारी रहा. उन्होंने आईपीएल में 13 पारियों में 270 रन बनाए. औसत 20.76 का और स्ट्राइक-रेट 147.54 का. वर्ल्ड कप में उन्होंने 9 पारियों में 242 रन बनाए. स्ट्राइक-रेट गिरकर 136.72 तक पहुंच गई. उन्होंने वर्ल्ड कप की शुरुआत तो अच्छे ढंग से की थी. उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ 84 रन की नाबाद पारी खेली.

IPL में सूर्यकुमार यादव का करियर

साल मैच पारी रन बेस्ट औसत स्ट्राइक-रेट 100/50 IPL 2025 16 16 717 73* 65.18 167.91 0/5 IPL 2026 13 13 270 60 20.76 147.54 0/2 IPL करियर 179 164 4581 103* 33.68 148.58 2/51

लेकिन खबर आ रही है कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी जाना तय है. पर क्या वह टीम का हिस्सा होंगे. सिलेक्टर्स की 2028 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप और लॉस एंजेलिस ओलिंपिक पर भी है. सूर्या 36 साल के हो चुके हैं और दो साल बाद 38 साल के हो जाएंगे.

सूर्यकुमार यादव का कैसा रहा है टी20 करियर

साल मैच पारी रन बेस्ट औसत स्ट्राइक-रेट 100/50 2025 21 19 218 47* 13.62 123.16 0/0 2026 14 14 484 84* 44.00 161.33 0/4 करियर रिकॉर्ड 113 107 3272 117 36.35 162.94 04/25

सवाल 2- श्रेयस अय्यर बनेंगे कप्तान!

सूर्यकुमार यादव के बाद श्रेयस अय्यर का भारतीय टीम का कप्तान बनना तय माना जा रहा है. अय्यर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने साल 2024 का आईपीएल जीता. और इसके बाद 2025 में भी पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में फाइनल तक का सफर तय किया. इससे पहले अय्यर दिल्ली कैपिटल्स को भी फाइनल में पहुंचा चुके थे. खबर थी कि शायद मुख्य कोच गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर के नाम पर सहमत नहीं थे. लेकिन चीफ अगरकर तय कर चुके थे.

श्रेयस अय्यर का T20I में कैसा है रिकॉर्ड

मैच पारी रन औसत स्ट्राइक-रेट 51 47 1104 30.66 136.12

श्रेयस अय्यर का IPL 2025 और IPL 2026 में कैसा है प्रदर्शन

सीजन मैच पारी रन औसत स्ट्राइक-रेट 100/50 2025 17 17 604 50.33 175.07 01/32 2026 14 13 498 55.33 168.81 01/05 IPL रिकॉर्ड 147 145 4229 35.83 136.72 00/06

सवाल 3- वैभव सूर्यवंशी को किया जाएगा फास्ट-ट्रैक?

वैभव सूर्यवंशी की उम्र सिर्फ 15 साल है लेकिन आईपीएल 2026 में उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया वह कमाल है. 15 साल के इस खिलाड़ी ने 16 पारियों में 776 रन बनाए. और ऑरेंज कैप पर कब्जा किया. साथ ही 72 छक्के लगाकर उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए. उन्होंने आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा. लेकिन भारत के पास टी20 क्रिकेट में टॉप ऑर्डर पर जगह ज्यादा नहीं है. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के बाद ईशान किशन भी टॉप फॉर्म में हैं. हो सकता है कि सूर्यवंशी को दौरे के अनुभव के लिए ले जाया जाए. उन्हें रोटेशन में भी आजमाया जा सकता है.

वैभव सूर्यवंशी का आईपीएल रिकॉर्ड

सीजन मैच पारी रन बेस्ट औसत स्ट्राइक-रेट 100/50 2025 7 7 252 101 36.00 206.55 1/1 2026 16 16 776 103 48.50 237.30 2/5 IPL करियर 23 23 1028 103 44.69 228.95 2/6

सवाल 4- क्या रजत पाटीदार को मिलेगी टीम इंडिया में जगह

रजत पाटीदार की कप्तानी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की किस्मत बदल दी. 2025 में आरसीबी ने 18 सीजन में पहली बार ट्रॉफी जीती. इसके बाद टीम ने आईपीएल 2026 में भी ट्रॉफी जीती. यानी लगातार दो साल बेंगलुरु की टीम ने खिताब जीते. मिडल-ऑर्डर में पाटीदार ने धमाकेदार खेल दिखाया. पारी को रफ्तार दी. और यह भी सवाल है कि क्या पाटीदार इस दौरे पर जगह बना पाएंगे.

रजत पाटीदार का IPL 2025 और IPL 2026 में कैसा रहा रिकॉर्ड

सीजन मैच पारी रन औसत स्ट्राइक-रेट 2025 15 14 312 24.00 143.77 2026 15 14 501 41.75 192.69

सवाल 5- हार्दिक पंड्या को लेकर क्या होगा प्लान

हार्दिक पंड्या के लिए आईपीएल 2026 का सीजन भी भुला देने वाला रहा. उन्हें पीठ की परेशानी से भी गुजरना पड़ा. और कुछ मैचों तक वह बाहर बैठे रहे. हार्दिक 2024 के सीजन से पहले मुंबई इंडियंस में लौटे थे. लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता. इसके साथ ही उनकी फिटनेस भी सवाल उठते रहे हैं. क्या हार्दिक को इस पूरे दौरे के लिए चुना जाएगा. या बोर्ड उन्हें लेकर कोई अहम फैसला लेगा. भारत को अगले साल वनडे वर्ल्ड कप भी खेलना है और हार्दिक उसमें भारत के लिए काफी अहम खिलाड़ी हो सकते हैं. और टीम हार्दिक के वर्कलोड का भी ख्याल रखना चाहेगा.

भारत के आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे का कार्यक्रम

भारत को आयरलैंड में 26 और 28 जून को दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. और इंग्लैंड में पांच टी20 इंटरनेशनल और तीन वनडे मैच खेलने हैं. टी20 मैच 1 जुलाई से 11 जुलाई के बीच होंगे. और वनडे सीरीज 14 से 19 जुलाई के बीच होगी.