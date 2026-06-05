शनिवार को होगा टीम का ऐलान, अगरकर ऐंड कंपनी के सामने हैं 5 सवाल

शनिवार को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान होगा. और इसके लिए सिलेक्टर्स के सामने कई अहम सवाल हैं. टीम की कप्तानी से लेकर नए खिलाड़ियों को मौका देने तक अजित अगरकर को पांच बड़े सवालों के जवाब तलाशने होंगे.
Published On Jun 05, 2026, 12:14 PM IST
Last UpdatedJun 05, 2026, 12:14 PM IST
शनिवार को होगा टीम इंडिया का ऐलान
नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट एक पड़ाव पर है. यहां कुछ ऐसे फैसले लिए जाने हैं जो आने वाले वक्त में टीम की दिशा और दशा की ओर इशारा कर सकते हैं. शनिवार, 6 जून को अजित अगरकर की अगुआई वाली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चयन समिति जब बैठक करेगी तो उसके सामने कई अहम सवाल होंगे. सिलेक्शन कमिटी को आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के साथ-साथ एशियन गेम्स के लिए टी20 टीम का चयन करना होगा.
सिलेक्शन कमिटी के सामने एक बड़ा सवाल इस बात का भी होगा कि आखिर लगभग एक ही वक्त पर होने वाली दो सीरीज के लिए टीम कैसे चुनी जाए. एशियन गेम्स में भारतीय टीम मेडल के लिए खेलेगी. और वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज की अहमियत भी कम नहीं. और आयरलैंड व इंग्लैंड के दौरे के लिए भारतीय टीम के सिलेक्शन में पिछली अंतरराष्ट्रीय सीरीज को देखा जाए या आईपीएल 2026 की मौजूदा फॉर्म पर ध्यान दिया जाए.
यह बड़ा सवाल है. और सिलेक्शन कमिटी के सामने शायद सबसे बड़ा सवाल. सूर्या की कप्तानी में भारत ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत हासिल की. लेकिन उनका व्यक्तिगत फॉर्म बहुत खराब रहा. टी20 वर्ल्ड कप में भी वह बहुत रन नहीं बना सके. इसके बाद इंतजार किया गया आईपीएल का. लेकिन मुंबई इंडियंस की ओर से खेलते हुए उनका बुरा फॉर्म जारी रहा. उन्होंने आईपीएल में 13 पारियों में 270 रन बनाए. औसत 20.76 का और स्ट्राइक-रेट 147.54 का. वर्ल्ड कप में उन्होंने 9 पारियों में 242 रन बनाए. स्ट्राइक-रेट गिरकर 136.72 तक पहुंच गई. उन्होंने वर्ल्ड कप की शुरुआत तो अच्छे ढंग से की थी. उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ 84 रन की नाबाद पारी खेली.
|साल
|मैच
|पारी
|रन
|बेस्ट
|औसत
|स्ट्राइक-रेट
|100/50
|IPL 2025
|16
|16
|717
|73*
|65.18
|167.91
|0/5
|IPL 2026
|13
|13
|270
|60
|20.76
|147.54
|0/2
|IPL करियर
|179
|164
|4581
|103*
|33.68
|148.58
|2/51
लेकिन खबर आ रही है कि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी जाना तय है. पर क्या वह टीम का हिस्सा होंगे. सिलेक्टर्स की 2028 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप और लॉस एंजेलिस ओलिंपिक पर भी है. सूर्या 36 साल के हो चुके हैं और दो साल बाद 38 साल के हो जाएंगे.
|साल
|मैच
|पारी
|रन
|बेस्ट
|औसत
|स्ट्राइक-रेट
|100/50
|2025
|21
|19
|218
|47*
|13.62
|123.16
|0/0
|2026
|14
|14
|484
|84*
|44.00
|161.33
|0/4
|करियर रिकॉर्ड
|113
|107
|3272
|117
|36.35
|162.94
|04/25
सूर्यकुमार यादव के बाद श्रेयस अय्यर का भारतीय टीम का कप्तान बनना तय माना जा रहा है. अय्यर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने साल 2024 का आईपीएल जीता. और इसके बाद 2025 में भी पंजाब किंग्स ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में फाइनल तक का सफर तय किया. इससे पहले अय्यर दिल्ली कैपिटल्स को भी फाइनल में पहुंचा चुके थे. खबर थी कि शायद मुख्य कोच गौतम गंभीर श्रेयस अय्यर के नाम पर सहमत नहीं थे. लेकिन चीफ अगरकर तय कर चुके थे.
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक-रेट
|51
|47
|1104
|30.66
|136.12
|सीजन
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक-रेट
|100/50
|2025
|17
|17
|604
|50.33
|175.07
|01/32
|2026
|14
|13
|498
|55.33
|168.81
|01/05
|IPL रिकॉर्ड
|147
|145
|4229
|35.83
|136.72
|00/06
वैभव सूर्यवंशी की उम्र सिर्फ 15 साल है लेकिन आईपीएल 2026 में उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किया वह कमाल है. 15 साल के इस खिलाड़ी ने 16 पारियों में 776 रन बनाए. और ऑरेंज कैप पर कब्जा किया. साथ ही 72 छक्के लगाकर उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए. उन्होंने आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा. लेकिन भारत के पास टी20 क्रिकेट में टॉप ऑर्डर पर जगह ज्यादा नहीं है. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन के बाद ईशान किशन भी टॉप फॉर्म में हैं. हो सकता है कि सूर्यवंशी को दौरे के अनुभव के लिए ले जाया जाए. उन्हें रोटेशन में भी आजमाया जा सकता है.
|सीजन
|मैच
|पारी
|रन
|बेस्ट
|औसत
|स्ट्राइक-रेट
|100/50
|2025
|7
|7
|252
|101
|36.00
|206.55
|1/1
|2026
|16
|16
|776
|103
|48.50
|237.30
|2/5
|IPL करियर
|23
|23
|1028
|103
|44.69
|228.95
|2/6
रजत पाटीदार की कप्तानी ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की किस्मत बदल दी. 2025 में आरसीबी ने 18 सीजन में पहली बार ट्रॉफी जीती. इसके बाद टीम ने आईपीएल 2026 में भी ट्रॉफी जीती. यानी लगातार दो साल बेंगलुरु की टीम ने खिताब जीते. मिडल-ऑर्डर में पाटीदार ने धमाकेदार खेल दिखाया. पारी को रफ्तार दी. और यह भी सवाल है कि क्या पाटीदार इस दौरे पर जगह बना पाएंगे.
|सीजन
|मैच
|पारी
|रन
|औसत
|स्ट्राइक-रेट
|2025
|15
|14
|312
|24.00
|143.77
|2026
|15
|14
|501
|41.75
|192.69
हार्दिक पंड्या के लिए आईपीएल 2026 का सीजन भी भुला देने वाला रहा. उन्हें पीठ की परेशानी से भी गुजरना पड़ा. और कुछ मैचों तक वह बाहर बैठे रहे. हार्दिक 2024 के सीजन से पहले मुंबई इंडियंस में लौटे थे. लेकिन उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता. इसके साथ ही उनकी फिटनेस भी सवाल उठते रहे हैं. क्या हार्दिक को इस पूरे दौरे के लिए चुना जाएगा. या बोर्ड उन्हें लेकर कोई अहम फैसला लेगा. भारत को अगले साल वनडे वर्ल्ड कप भी खेलना है और हार्दिक उसमें भारत के लिए काफी अहम खिलाड़ी हो सकते हैं. और टीम हार्दिक के वर्कलोड का भी ख्याल रखना चाहेगा.
भारत को आयरलैंड में 26 और 28 जून को दो टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. और इंग्लैंड में पांच टी20 इंटरनेशनल और तीन वनडे मैच खेलने हैं. टी20 मैच 1 जुलाई से 11 जुलाई के बीच होंगे. और वनडे सीरीज 14 से 19 जुलाई के बीच होगी.
|मैच
|तारीख
|मैदान
|पहला T20I
|1 जुलाई, 2026
|चेस्टर-ली-स्ट्रीट
|दूसरा T20I
|4 जुलाई, 2026
|मैनचेस्टर
|तीसरा T20I
|7 जुलाई, 2026
|ब्रिस्टल
|चौथा T20I
|9 जुलाई, 2026
|नॉटिंगम
|पांचवां T20I
|11 जुलाई, 2026
|साउथैम्पटन
|पहला ODI
|14 जुलाई, 2026
|बर्मिंगम
|दूसरा ODI
|16 जुलाई, 2026
|कार्डिफ
|तीसरा ODI
|19 जुलाई, 2026
|लॉर्ड्स, लंदन