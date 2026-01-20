WPL: 5 मैचों में 5 जीत, RCB ने धूम-धमाके से प्लेऑफ में बनाई जगह

विमेंस प्रीमियर लीग 2026 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगुलरु का विजय अभियान जारी है. टीम ने लगातार पांचवां मैच जीतकर प्लेऑफ में जगह बना ली. आरसीबी की जीत में गौतमी नाइक का अहम किरदार रहा.

वडोदरा: गौतमी नाईक के अर्धशतक की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू ने सोमवार को गुजरात जाइंट्स को 61 रन से हराकर महिला प्रीमियर लीग में अपना अपराजेय अभियान बरकरार रखा. आरसीबी की टूर्नामेंट में यह लगातार पांचवीं जीत थी. इसके साथ ही टीम ने WPL के प्लेऑफ में जगह बना ली.

पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर आरसीबी ने छह विकेट पर 178 रन का सम्मानजनक स्कोर बनाया. पॉइंट्स टेबल में चोटी पर बैठी आरसीबी की शुरुआत अच्छी नहीं रही. पहले ओवर में ग्रेस हैरिस और दूसरे ओवर में जॉर्जिया वोल पवेलियन लौट गए जब स्कोर नौ रन ही था लेकिन इसके बाद नाईक ने पारी को संभाला.

जवाब में गुजरात की टीम शुरू ही से दबाव में रही और सातवें ओवर में 34 रन के स्कोर पर उसके चार विकेट गिर गए. बेथ मूनी, सोफी डेवाइन, अनुष्का शर्मा और कनिका आहूजा पवेलियन लौट चुकी थीं.

काशवी गौतम और जॉर्जिया वेयरहैम भी टिक नहीं सकीं. कप्तान एशले गार्डनर ने 43 गेंद में 54 रन बनाये लेकिन उन्हें दूसरे छोर से साथ नहीं मिल सका. गार्डनर ने अपनी पारी में पांच चौके और एक छक्का जड़ा लेकिन उनकी टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 117 रन ही बना सकी.

आरसीबी की गेंदबाज सयाली सतघारे ने शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए 21 रन देकर तीन विकेट लिए जबकि नडाइन डि क्लेर्क को दो विकेट मिले.

इससे पहले गुजरात के लिए आरसीबी का पहला विकेट तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ने और दूसरा ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने वाली गौतम ने चटकाया.

पिछले मैच में 96 रन बनाने वाली कप्तान स्मृति मंधाना (23 गेंद में 26 रन ) ने नाईक के साथ तीसरे विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी करके पारी को संभाला.

गुजरात की कप्तान गार्डनर ने हालांकि मंधाना को पगबाधा आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा. भारत ने रिव्यू लिया लेकिन तीसरे अंपायर का फैसला गेंदबाज के पक्ष में रहा.

नाईक ने 55 गेंद की अपनी पारी में सात चौकों और एक छक्के के साथ 73 रन बनाये. उन्होंने रिचा घोष के साथ चौथे विकेट के लिए 69 रन जोड़े. रिचा ने 20 गेंद में 27 रन का योगदान दिया जिसमें तीन छक्के शामिल थे.

नाईक को 18वें ओवर में गार्डनर ने बोल्ड किया. राधा यादव ने आखिर में आठ गेंदों पर दो चौकों और एक छक्के के साथ 17 रन बनाए. गुजरात जाइंट्स के लिये गौतम और गार्डनर ने दो दो विकेट लिए जबकि सोफी डेवाइन और रेणुका सिंह को एक एक विकेट मिला.