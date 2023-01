चोट के बाद रवींद्र जडेजा की धमाकेदार वापसी, तमिलनाडु के खिलाफ गेंद से किया कमाल

चोट के बाद रवींद्र जडेजा ने मैदान पर धमाकेदार वापसी की है। रवींद्र जडेजा ने तमिलनाडु के खिलाफ चेन्नई में खेले जा रहे मुकाबले में सौराष्ट्र की ओर से 6 विकेट लेने का बड़ा कमाल कर दिया है। एलीट ग्रुप-बी के मुकाबले में जडेजा ने चेन्नई की दूसरी पारी में 17.1 ओवर में 53 रन देकर 7 विकेट झटके।

जडेजा की शानदार गेंदबाजी की बदौलत चेन्नई की टीम 133 रनों पर ढेर हो गई। जडेजा के अलावा धर्मेंद्र सिंह जडेजा ने 3 विकेट अपने नाम किए।

Jadeja is back with a bang in AnbuDen! ??