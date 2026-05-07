चहल की बॉलिंग पर छूटे 8 कैच, कैच छोड़ने में नंबर 1 है पंजाब किंग्स

रिकी पोटिंग और श्रेयस अय्यर जब सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार के कारणों की समीक्षा करेगी, तो सबसे बड़ी वजह उन्हें कैच छोड़ना ही दिखेगी. बुधवार, 6 मई को इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 49वें मैच में पंजाब किंग्स की टीम को 33 रन से हार का सामना करना पड़ा. सीजन के पहले सात मैच में अजेय रहने वाली इस टीम को अब लगातार तीन हार मिल चुकी हैं. पहले हाफ में बेहद मजबूत दिखने वाली टीम की खामियां अब धीरे-धीरे सामने आने लगी हैं. बल्लेबाजी, गेंदबाजी से बढ़कर टीम की फील्डिंग सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है.

मौके बनाना एक बात है और उन्हें भुनाना दूसरी बात. पंजाब किंग्स ने सनराइजर्स के खिलाफ पहला काम तो बहुत अच्छे तरीके से किया लेकिन दूसरा काम वह नहीं कर सके. एक बार नहीं बल्कि तीन बार हाथ में आए कैच टपकाए. और नतीजा, मैच भी उसके हाथ से निकल गया. ईशान किशन जैसे बल्लेबाज को एक मौका देना ही खतरनाक होता है, और यहां पंजाब ने उन्हें तीन बार जीवनदान दिया. कूपर कॉनली और लॉकी फर्ग्युसन ने उनके कैच टपकाए और प्रभसिमरन सिंह ने आसान सी स्टंपिंग मिस कर दी. और शशांक सिंह ने हेनरिच क्लासेन जैसे धुरंधर बल्लेबाज का पिछले तीन मैचों में शशांक पांच कैच छोड़ चुके हैं. दोनों को जब पहला जीवनदान मिला तो उन्होंने 10 का आंकड़ा भी नहीं छुआ था. और इसके बाद दोनों ने हाफ-सेंचुरी लगाई. नतीजा सनराइजर्स ने 4 विकेट पर 235 रन बना लिए. और यह टीम आईपीएल में 220 से ज्यादा बनाने के बाद कभी नहीं हारी. सिर्फ एक बार पंजाब किंग्स ने उसके खिलाफ 220 रन चेज किए हैं. और वह भी इसी सीजन में जब दोनों टीमों की पिछली भिड़ंत हुई थी तब.

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कुल मिलाकर देखा जाए तो पंजाब किंग्स की फील्डिंग इस पूरे सीजन में सबसे खराब है. 10 मैचों में टीम ने अभी तक कुल 16 कैच छोड़े हैं. यानी हर मैच में 1.6 कैच. इस सीजन में इतने कैच सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स ने छोड़े हैं. पंजाब की कैच करने की दर 71.43 फीसदी है. यह 10 टीमों में सबसे ज्यादा खराब है. इसी से अंदाजा लगाइए कि पंजाब की टीम किस जोखिम से गुजर रही है.

इसमें से भी युजवेंद्र चहल की किस्मत सबसे खराब रही है. इस अनुभवी लेग स्पिनर ने आईपीएल में कई मौके बनाए हैं लेकिन इनमें से आधे उनके फील्डर भुना नहीं पाए हैं. आंकड़ों में देखें तो इस सीजन में उन्होंने कैच के 16 मौके बनाए हैं. लेकिन इनमें से 8 ही कामयाब हो पाए. बाकी आधे फील्डर कैच नहीं कर पाए.

मैच की बात करें तो सनराइजर्स हैदराबाद के 235 रन के स्कोर के जवाब में पंजाब किंग्स की टीम सात विकेट पर 202 रन ही बना सकी. कूपर कॉनली का शतक भी टीम के काम नहीं आया. सनराइजर्स की टीम को इस जीत ने पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंचा दिया है.