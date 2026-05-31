26 मई को ही लग गई थी RCB के चैंपियन बनने पर मुहर, IPL का इतिहास देता है गवाही

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने लगातार दूसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती. और इसके साथ ही आईपीएल की ट्रॉफी का एक अनोखा रिकॉर्ड कायम रहा.
Published On May 31, 2026, 11:34 PM IST
Last UpdatedMay 31, 2026, 11:34 PM IST
Virat Kohli trophy
नई दिल्ली: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है. रविवार, 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेले गए मैच में उसने गुजरात टाइटंस को छह विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया. इससे पहले उसने पिछले साल पंजाब किंग्स को फाइनल में हराकर ट्रॉफी जीती थी. लेकिन आप अगर आंकड़ों को देखें तो 26 मई को ही RCB की जीत पर मुहर लग गई थी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. आरसीबी के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया. गुजरात की टीम ने 8 विकेट पर 155 रन बनाए. इसके जवाब में बेंगलुरु की टीम ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाकर मैच और ट्रॉफी अपने नाम की. आरसीबी ने 12 गेंद बाकी रहते खिताब जीत लिया.
विराट कोहली ने एक बार फिर दिखाया आखिर क्यों उन्हें चेज मास्टर कहा जाता है. उन्होंने हाफ-सेंचुरी लगाई. कोहली ने सिर्फ 25 गेंद पर हाफ सेंचुरी लगाई. और यह आईपीएल में उनकी सबसे तेज हाफ सेंचुरी रही. कोहली ने अभी तक 68 अर्धशतक जमा चुके हैं. कोहली 42 गेंद पर 75 रन की नाबाद पारी खेली. अपनी पारी में कोहली ने 9 चौके और तीन छक्के लगाए.
जी, 26 मई को आईपीएल 2026 का पहला क्वॉलिफायर मैच खेला गया था. इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हराया था. बेंगलुरु ने इस मैच में 92 रन के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी. और सीधा फाइनल में जगह बनाई थी. इसके बाद गुजरात ने दूसरे क्वॉलिफायर में राजस्थान रॉयल्स की टीम हराकर फाइनल में जगह बनाई.
आईपीएल में साल 2018 से यह लगातार 9वां मौका है जब पहला क्वॉलिफायर मैच जीतने वाली टीम चैंपियन बनी है. अगर आपको याद हो तो पिछले साल भी आरसीबी ने पंजाब किंग्स को पहले क्वॉलिफायर में हराया था. और फाइनल में पंजाब किंग्स को मात दी. कुल मिलाकर देखें तो 16 में से 13 बार पहला क्वॉलिफायर जीतने वाली टीम ही चैंपियन बनी है. आईपीएल में क्वॉलिफायर सिस्टम साल 2011 में लागू हुआ था. और उसके बाद से ही पहला क्वॉलिफायर जीतने वाली टीम का दबदबा रहा है.
साल 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहला क्वॉलिफायर जीता और उसने खिताब जीता. साल 2022 में केकेआर ने यह कारनामा दोहराया. 2013 में पहला क्वॉलिफायर चेन्नई ने जीता लेकिन खिताब दूसरा क्वॉलिफायर जीतने वाली मुंबई के नाम रहा. 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने फिर पहला क्वॉलिफायर जीतकर खिताब जीता. 2015 में मुंबई ने ऐसा किया. 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद इकलौती टीम है जो एलिमिनेटर से आकर खिताब जीती थी. साल 2018 से लेकर अभी तक लगातार पहला क्वॉलिफायर जीतने वाली टीम ही चैंपियन बनी है.