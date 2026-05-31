26 मई को ही लग गई थी RCB के चैंपियन बनने पर मुहर, IPL का इतिहास देता है गवाही

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IPL 2026 Final, RCB vs GT: 26 मई को ही लग गई थी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के चैंपियन बनने पर मुहर, आईपीएल का इतिहास देता है गवाही

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने लगातार दूसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती. और इसके साथ ही आईपीएल की ट्रॉफी का एक अनोखा रिकॉर्ड कायम रहा.

Edited By : Bharat Malhotra |May 31, 2026, 11:34 PM IST

Published On May 31, 2026, 11:34 PM IST

Last UpdatedMay 31, 2026, 11:34 PM IST

Virat Kohli trophy

Virat Kohli trophy

नई दिल्ली: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब जीत लिया है. रविवार, 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर खेले गए मैच में उसने गुजरात टाइटंस को छह विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया. इससे पहले उसने पिछले साल पंजाब किंग्स को फाइनल में हराकर ट्रॉफी जीती थी. लेकिन आप अगर आंकड़ों को देखें तो 26 मई को ही RCB की जीत पर मुहर लग गई थी. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. आरसीबी के गेंदबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया. गुजरात की टीम ने 8 विकेट पर 155 रन बनाए. इसके जवाब में बेंगलुरु की टीम ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 161 रन बनाकर मैच और ट्रॉफी अपने नाम की. आरसीबी ने 12 गेंद बाकी रहते खिताब जीत लिया.

विराट कोहली ने एक बार फिर दिखाया आखिर क्यों उन्हें चेज मास्टर कहा जाता है. उन्होंने हाफ-सेंचुरी लगाई. कोहली ने सिर्फ 25 गेंद पर हाफ सेंचुरी लगाई. और यह आईपीएल में उनकी सबसे तेज हाफ सेंचुरी रही. कोहली ने अभी तक 68 अर्धशतक जमा चुके हैं. कोहली 42 गेंद पर 75 रन की नाबाद पारी खेली. अपनी पारी में कोहली ने 9 चौके और तीन छक्के लगाए.

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जी, 26 मई को आईपीएल 2026 का पहला क्वॉलिफायर मैच खेला गया था. इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने गुजरात टाइटंस को हराया था. बेंगलुरु ने इस मैच में 92 रन के बड़े अंतर से जीत हासिल की थी. और सीधा फाइनल में जगह बनाई थी. इसके बाद गुजरात ने दूसरे क्वॉलिफायर में राजस्थान रॉयल्स की टीम हराकर फाइनल में जगह बनाई.

आईपीएल में साल 2018 से यह लगातार 9वां मौका है जब पहला क्वॉलिफायर मैच जीतने वाली टीम चैंपियन बनी है. अगर आपको याद हो तो पिछले साल भी आरसीबी ने पंजाब किंग्स को पहले क्वॉलिफायर में हराया था. और फाइनल में पंजाब किंग्स को मात दी. कुल मिलाकर देखें तो 16 में से 13 बार पहला क्वॉलिफायर जीतने वाली टीम ही चैंपियन बनी है. आईपीएल में क्वॉलिफायर सिस्टम साल 2011 में लागू हुआ था. और उसके बाद से ही पहला क्वॉलिफायर जीतने वाली टीम का दबदबा रहा है.

साल 2011 में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहला क्वॉलिफायर जीता और उसने खिताब जीता. साल 2022 में केकेआर ने यह कारनामा दोहराया. 2013 में पहला क्वॉलिफायर चेन्नई ने जीता लेकिन खिताब दूसरा क्वॉलिफायर जीतने वाली मुंबई के नाम रहा. 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स ने फिर पहला क्वॉलिफायर जीतकर खिताब जीता. 2015 में मुंबई ने ऐसा किया. 2016 में सनराइजर्स हैदराबाद इकलौती टीम है जो एलिमिनेटर से आकर खिताब जीती थी. साल 2018 से लेकर अभी तक लगातार पहला क्वॉलिफायर जीतने वाली टीम ही चैंपियन बनी है.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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