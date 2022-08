हरारे। दीपक चाहर की अगुआई में गेंदबाजों के कमाल के बाद शुभमन गिल और शिखर धवन के नाबाद अर्धशतकों से भारत ने पहले वनडे मैच में गुरुवार को यहां जिंबाब्वे पर 10 विकेट की एकतरफा जीत दर्ज करके तीन मैच की सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। भारत ने वनडे क्रिकेट में तीसरी बार जिंबाब्वे को 10 विकेट से हराया है।

वनडे में जिम्बाब्वे के खिलाफ भारत की 10 विकेट से जीत:-

1998 में शारजाह में

2016 में हरारे में

2022 में हरारे में

एक प्रतिद्वंदी के खिलाफ भारत की लगातार सबसे अधिक जीत

13* बनाम जिम्बाब्वे (2013-22)

12 बनाम बांग्लादेश (1988-04)

11 बनाम न्यूजीलैंड (1986-88)

10 बनाम जिम्बाब्वे (2002-05)

जिंबाब्वे के 190 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने गिल (72 गेंद में नाबाद 82, 10 चौके, एक छक्का) और धवन (113 गेंद में नाबाद 81, नौ चौके) के बीच अटूट शतकीय साझेदारी से 19.1 ओवर शेष रहते बिना विकेट खोए 192 रन बनाकर जीत दर्ज की।

चोटिल होने के कारण लगभग छह महीने बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे चाहर (27 रन देकर तीन विकेट), अक्षर पटेल (24 रन पर तीन विकेट) और प्रसिद्ध कृष्णा (50 रन पर तीन विकेट) ने इससे पहले तीन-तीन विकेट चटकाए जिससे जिंबाब्वे की टीम 40.3 ओवर में सिर्फ 189 रन पर सिमट गई।

