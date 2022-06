इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य खिलाड़ी लंदन पहुंच चुके हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच 1 जुलाई से बर्मिंघम में एकमात्र टेस्ट खेला जाना है जिसके लिए विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और चेतेश्वर पुजारा समेत टीम इंडिया तैयारियों में जुट गई हैं। कोहली गुरुवार को टीम इंडिया के साथ इंग्लैंड पहुंचे थे जबकि रोहित शर्मा एक दिन बाद रवाना हुए।

इस बीच रोहित और विराट की सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही है जिसमें दोनों लंदन की सड़कों पर शॉपिंग करते नजर आ रहे हैं। दोनों खिलाड़ियों के हाथ में शॉपिंग बैग भी है। इन फोटोज में रोहित और विराट के साथ फैन्स को भी देखा जा सकता है।

बता दें, ऋषभ पंत की कप्तानी में भारतीय टीम इन दिनों साउथ अफ्रीका के साथ 5 मैचों की T20I सीरीज खेलने में व्यस्त है। विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। मुख्य कोच राहुल द्रविड़, ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर सीरीज के पूरा होने के बाद लंदन के लिए रवाना होंगे।

A fan clicked picture with both Virat Kohli and Rohit Sharma in London. pic.twitter.com/ozdhIHo8lH

