IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • A IPL Owner Did Black Magic Kind of Thing In 2011, Lalit Modi Makes Big and Bold Claim

IPL 2026: 'एक टीम के मालिक ने 'काला जादू' जैसी हरकत की थी', ललित मोदी के दावे ने फैलाई सनसनी

ललित मोदी इन दिनो खूब चर्चा में हैं. इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन के साथ पॉडकास्ट मे कई चौंकाने वाले खुलासे करने के बाद ललित मोदी ने एक्स पर एक खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए सनसनीखेज दावा किया है.

Edited By : Bharat Malhotra |Apr 20, 2026, 05:46 PM IST

Published On Apr 20, 2026, 05:46 PM IST

Last UpdatedApr 20, 2026, 05:46 PM IST

IPL Black Magic Lalit Modi

ललित मोदी ने लगाया काले जादू का आरोप

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी (Lalit Modi) ने एक वायरल चिट्ठी को फर्जी बताया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबले के दौरान ‘काला जादू’ किया गया था.

यह विवाद राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में हुए मैच के एक वीडियो से शुरू हुआ, जिसमें एक फैन को ‘नींबू का टोटका’ करते हुए दिखाया गया था. यह तब हुआ जब चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाज शिवम दुबे, सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज साकिब हुसैन का सामना करने की तैयारी कर रहे थे.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

इंटरनेट पर वायरल हुआ था वीडियो

इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से कथित शिकायत पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है. ललित मोदी ने सोमवार को अपने ‘एक्स’ अकाउंट पर लिखा, ‘इस बार मामला फर्जी लगता है, लेकिन एक टीम मालिक पहले इस तरह की हरकत में शामिल रहा है.’

उन्होंने कहा, ‘मुझे याद है कि मैंने एक बार किसी टीम के मालिक का वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें वह विरोधी टीम के साथ ऐसा कर रहे थे. वह विरोधी टीम के ड्रेसिंग रूम में जाकर ठीक यही हरकत कर रहा था. मैंने 2011 के सीजन में ही विरोधी टीम के मालिकों को इस बारे में आगाह कर दिया था, जब यह घटना हुई थी और मुझे पक्के सबूतों के साथ इसकी जानकारी मिली थी. मेरी टीम ने तय किया है कि मैं एक फिल्म या टीवी सीरीज के जरिए यह खुलासा करूंगा कि इस तरह की हरकतें किसने की थीं.’

फिलहाल आईपीएल अधिकारियों या किसी भी फ्रेंचाइजी की ओर से पत्र की सत्यता या कथित घटना को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. 18 अप्रैल को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2026 के मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स के विरुद्ध 10 रन से जीत दर्ज की थी. पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद ने 9 विकेट खोकर 194 रन बनाए. इस पारी में अभिषेक शर्मा और हेनरिक क्लासेन ने 59-59 रन की पारियां खेलीं. विपक्षी टीम से अंशुल कंबोज और जेमी ओवरटन ने 3-3 विकेट हासिल किए.

इसके जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 184 रन ही बना सकी. इस टीम के लिए मैथ्यू शॉर्ट ने 34 रन की पारी खेली, जबकि आयुष म्हात्रे ने 30 रन का योगदान दिया. सरफराज खान ने 25 रन टीम के खाते में जोड़े. चेन्नई सुपर किंग्स अपने अगले मैच में 23 अप्रैल को मुंबई इंडियंस का सामना करेगी, जबकि सनराइजर्स हैदराबाद 21 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स से भिड़ेगी.

BM

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

IPL 2026 Wasim Jaffer Praised PBKS batter Priyansh Arya says He Doesn’t Look Like Typical Delhi Guy

IPL 2026 Wasim Jaffer Praised PBKS batter Priyansh Arya says He Doesn’t Look Like Typical Delhi Guy
Virat Kohli Anushka Sharma visit Premanand Maharaj’s Keli Kunj Ashram in Vrindavan Watch Video

Virat Kohli Anushka Sharma visit Premanand Maharaj’s Keli Kunj Ashram in Vrindavan Watch Video
Rashid Khan Net worth afghanistan star IPL Salary income details

Rashid Khan Net worth afghanistan star IPL Salary income details
BCCI Ready to Take BIG and BOLD step by Creating a Pool of 30-35 Players to Play 2 T20 Tournament at same Time, Says Report

BCCI Ready to Take BIG and BOLD step by Creating a Pool of 30-35 Players to Play 2 T20 Tournament at same Time, Says Report

Latest News

bcci-master-plan

BCCI का सुपर प्लान, एक ही वक्त दो टीम इंडिया, दांतो तले उंगली दबा लेगी दुनिया
rashid-khan-net-worth

राशिद खान ने ठुकराया था भारत की नागरिकता का ऑफर, नेट वर्थ जानकर चौंक जाएंगे

babar-azam-chris-gayle

783 दिन बाद जड़ा शतक, बाबर आजम ने तोड़ा विराट कोहली- क्रिस गेल का रिकॉर्ड

shapoor-zadran-4

जिंदगी और मौत से जूझ रहा है यह क्रिकेटर, कभी गेंदबाजी से खौफ खाते थे बल्लेबाज
ayush-badoni-opening

'आपका बैटिंग ऑर्डर कौन तय कर रहा है', पूर्व ओपनर ने उठाए LSG पर सवाल
rohit-sharma-playing-11

IPL 2026: रोहित की एंट्री तो कौन बाहर, मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस, संभावित-12

Editor's Pick

Former Afghanistan Pacer Shapoor Zadran battling for Life In New Delhi Suffering From Life Threatening disease HLH

जिंदगी और मौत से जूझ रहा है यह क्रिकेटर, कभी गेंदबाजी से खौफ खाते थे बल्लेबाज
IPL 2026: Gujarat Titans vs Mumbai Indians Match 30 Predicted Playing 11, Rohit Sharma in for MI Shubman Gill Team, Squad and Players List

IPL 2026: रोहित की एंट्री तो कौन बाहर, मुंबई इंडियंस बनाम गुजरात टाइटंस, संभावित-12
IPL 2026 Priyansh Arya Scored 93 in 37 balls explained his Favourite Shot of Innings

IPL 2026: LSG के छक्के छुड़ाने वाले प्रियांश ने बताया उनका फेवरिट शॉट
IPL 2026 Ricky Ponting Angry on Shashank Singh after he Dropped too many Catches

पहले चिल्लाए फिर गले लगाया, शशांक सिंह ने ऐसा किया कि चढ़ गया पोंटिंग का पारा
IPL 2026 Shreyas Iyer Praised Priyansh Arya and Cooper Connolly After Punjab Kings Beat Lucknow Super Giants

'कौन ज्यादा छक्के लगाएगा', जीत का पंजा लगाने के बाद क्या बोले 'सरपंच' साहब
Sunrisers Hyderabad sign south africa pacer Gerald Coetzee as a replacement for David Payne in IPL 2026

SRH की टीम में शामिल हुआ साउथ अफ्रीका का पेसर, डेविड पेन का है रिप्लेसमेंट